Ученые предупредили: нельзя сбивать температуру

По словам ученых, эти белки начинают перемещаться в ядро клетки и обратно, что в свою очередь приводит к повышению активности со стороны иммунной системы. Нарушения в процессе включения белков может способствовать заболеваемости.

«При температуре тела 34 градуса часы NF-кB замедляются. При более высоких температурах, чем нормальная температура тела, часы NF-кB ускоряются. Когда NF-кB-белок неконтролируем, то может возникнуть болезнь Крона, псориаз и ревматоидный артрит», — сообщили авторы работы.

Кроме того, констатировали научные специалисты, механизм активности белка NF-кB замедляется во время сна (температура тела человека в это время также несколько снижается). По этой причине, считают исследователи, стресс и необходимость работать по ночам легко становятся факторами воспалительных заболеваний у людей – запрограммированный на естественный отдых организм не настроен на включение биологических механизмов, связанных с белковой сверхактивностью. Таким образом, открытие ученых подтверждает расхожее мнение о том, что повышенную температуру до определенного момента сбивать нельзя: прием препаратов при 37,5°, например, только нарушает биологические процессы сопротивляемости организма.