Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.45
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
3 июня 18, 11:32
Ученые предупредили: нельзя сбивать температуру
температура
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ученые из Университетов Уорика и Манчестера выяснили, что в организме человека функционируют «клеточные часы», которые активируют работу иммунной системы, а повышенная температура тела ускоряет действие этих часов.

Задействовав математическое моделирование клеток, британские исследователи отметили, что белки Neclear Factor kappa B включаются в работу, когда у человека поднимается температура (пусть даже незначительно), передает Medikforum.

По словам ученых, эти белки начинают перемещаться в ядро клетки и обратно, что в свою очередь приводит к повышению активности со стороны иммунной системы. Нарушения в процессе включения белков может способствовать заболеваемости.

«При температуре тела 34 градуса часы NF-кB замедляются. При более высоких температурах, чем нормальная температура тела, часы NF-кB ускоряются. Когда NF-кB-белок неконтролируем, то может возникнуть болезнь Крона, псориаз и ревматоидный артрит», — сообщили авторы работы.

Кроме того, констатировали научные специалисты, механизм активности белка NF-кB замедляется во время сна (температура тела человека в это время также несколько снижается). По этой причине, считают исследователи, стресс и необходимость работать по ночам легко становятся факторами воспалительных заболеваний у людей – запрограммированный на естественный отдых организм не настроен на включение биологических механизмов, связанных с белковой сверхактивностью. Таким образом, открытие ученых подтверждает расхожее мнение о том, что повышенную температуру до определенного момента сбивать нельзя: прием препаратов при 37,5°, например, только нарушает биологические процессы сопротивляемости организма.
Ещё по теме:
Четыре главных фактора, продлевающих жизнь человека
Долгожданное тепло идет в Украину: прогноз погоды на неделю
Прорыв в медицине: ученым удалось вылечить диабет
Лекарство от остеопороза может улучшить работу сердца
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Заболеть от кондиционера нельзя: Супрун развенчала миф
noimageАстрофизики смоделировали пути развития человечества
noimageСупрун рекомендует украинцам отказаться от магнитотерапии
noimageМентальная арифметика: что дает изучение новой дисциплины
noimageУкраинская Атлантида сползает в Каховское водохранилище
Лента новостей