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Новости
Наука
8 июня 18, 09:23
На Марсе обнаружены органические молекулы — NASA
Марс
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Учёные обнаружили органические молекулы метана на Марсе, что может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете

Ученые Национальной аэрокосмической администрации США (NASA) объявили об открытии органических молекул метана на Марсе. Об этом сообщает Reuters.

Наличие метана может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете. Значительную часть этого газа на Земле производят именно микроорганизмы.

Находку сделал марсоход Curiosity. Он анализирует состав атмосферы в течение последних пяти лет.

Выяснилось, что уровень метана колеблется в зависимости от сезона — возрастает летом и падает зимой. Концентрация газа в атмосфере меняется в несколько раз.

Метан обнаружили на дне пересохшего озера. Ученые считают, что газ образуется в нижних слоях грунта Красной планеты. Не исключается, что причина его появления на Марсе — деятельность микробов или любые геотермальные процессы.

С утверждениями ученых NASA согласны не все: критики утверждают, что метан был привезен с Земли.

На марсоходе ExoMars, который должен прибыть на Красную планету через два года, будет располагаться миниатюрная химическая лаборатория- она должна помочь в поисках признаков жизни.
Delo
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