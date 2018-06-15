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14 июня 18, 22:25
Ученые выяснили большую пользу от веры в религию
церковь
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Религиозные люди живут дольше, чем атеисты.

Группа ученых из Университета штата Огайо провела новое исследование и доказала, что религия оказывает влияние на продолжительность жизни. Согласно полученным результатам, религиозные люди живут, в среднем, на 5,64 года дольше, нежели атеисты.

В ходе работы были использованы данные из тысячи некрологов 42 штатов. В документах исследовались религиозная принадлежность, а также образ жизни умерших. При этом более глубокое изучение информации показало еще более значительное различие - 6,48 года.

Сообщается, что на продолжительность жизни религиозных людей оказывает влияние более активная социальная жизнь и волонтерство. Это, в свою очередь, помогает решить проблемы малоподвижного образа жизни и одиночества, от которых многие страдают в старости.

Кроме того, верующие люди менее склонны к вредным привычкам, и не так сильно подвержены стрессу.
telegraf.com.ua
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