Ученые выяснили большую пользу от веры в религию

Группа ученых из Университета штата Огайо провела новое исследование и доказала, что религия оказывает влияние на продолжительность жизни. Согласно полученным результатам, религиозные люди живут, в среднем, на 5,64 года дольше, нежели атеисты.

В ходе работы были использованы данные из тысячи некрологов 42 штатов. В документах исследовались религиозная принадлежность, а также образ жизни умерших. При этом более глубокое изучение информации показало еще более значительное различие - 6,48 года.

Сообщается, что на продолжительность жизни религиозных людей оказывает влияние более активная социальная жизнь и волонтерство. Это, в свою очередь, помогает решить проблемы малоподвижного образа жизни и одиночества, от которых многие страдают в старости.

Кроме того, верующие люди менее склонны к вредным привычкам, и не так сильно подвержены стрессу.