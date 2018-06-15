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14 июня 18, 22:34
Супрун развенчала главные мифы о питании
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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее обратилась к украинцам с очень важным заявлением, на своей странице в Facebook развенчала главные мифы о здоровом питании.

«Все мы хотим быть здоровыми, а некоторые настолько, что даже готовы поверить в чудодейственность абсурдных с точки зрения доказательной медицины способов. Врачи часто сталкиваются с плохими последствиями различных «оздоровительных» действий», – пишет Супрун.

Сода – не методика лечения

Применение соды для улучшения обмена веществ или кислотно-щелочного баланса, зачастую просто с водой и натощак – плохая идея.

Длительное потребление соды может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образованию камней в почках, нередко даже к таким осложнениям как отек мозга.

Перекись водорода бессильна не только от микробов

Другая угрожающая «интернет-таблетка» – употребление перекиси водорода. Данная методика не имеет доказательной базы для применения, кроме «мысли одного автора-профессора», и довольно часто пациенты верят в это, а потом попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом.

Расторопшу оставьте для огорода

Довольно часто люди делают ошибку, когда сами себе назначают желчегонные средства. Особенно это касается пациентов с уже диагностированной желчно-каменной болезнью. Зато им вообще противопоказано употреблять любые средства, содержащие травы с желчегонным свойствами, например, расторопшу. Такое «лечение» может привести к обострению холецистита и выхода камня из желчного пузыря.

Лучшим предотвращением желчнокаменной болезни являются: регулярные полноценные завтраки с употреблением полезных жиров, небольшие перерывы между приемами пищи, отказ от кофе натощак.

«Как видим, поесть или попить что-то только потому, что это советуют в интернете – не лучший путь к крепкому здоровью и долголетию. Зато большую роль играет действительно здоровое питание. Нужно есть много овощей и фруктов, пить достаточно воды и ограничивать продукты, содержащие сахар, соль и белую муку», – утверждает эксперт.

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