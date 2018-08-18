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17 августа 18, 12:15
В этом месяце произойдет сближение Луны с планетами
Луна
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В конце августа украинцы смогут наблюдать необычное явление.

В августе Луна сблизится с четырьмя планетами. При безоблачной погоде это явление можно будет наблюдать на всей территории Украины. Наилучшие условия будут на юге страны.

Земной спутник сблизится с Ураном, Сатурном, Марсом и Нептуном: 21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, а 31 августа - с Ураном.

Наблюдать сближение планет можно будет через час после захода солнца при ясной, безоблачной погоде.

Сближение — это видимое прохождение одного небесного объекта рядом с другим на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении — менее шести-семи градусов. Созерцать сближение можно будет невооруженным глазом, но для более эффектной картины следует воспользоваться повседневными или профессиональными увеличительными приборами.
telegraf.com.ua
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