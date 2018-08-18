Насколько опасен табачный продукт iQOS?

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Производители табачных изделий постоянно изобретают разнообразные научные и маркетинговые технологии, которые могли бы позволить им не уменьшать уровень продаж и прибыли. И одна из таких технологий - это "heat-not-burn" или "нагрев вместо горения", - написала она.

Как отмечает и.о. главы Минздрава, основное отличие этой технологии по сравнению с обычными сигаретами заключается в том, что она якобы только нагревает табак, не сжигая его. Из-за чего многие люди считают, что это нивелирует негативное влияние курения.

"Если промониторить источники заявлений по снижению риска или даже пользы для здоровья от применения такой технологии, то мы увидим, что они базируются на исследованиях финансируемых производителями этих же продуктов. Зато качественных независимых исследований, которые бы поддерживали эти утверждения, нет", - написала Супрун.

По ее словам, исследование швейцарских ученых показали, что отсутствие горения все равно не защищает от вредных соединений, которые есть в дыме.

"Разница в содержании некоторых канцерогенов (таких как, формальдегид, акролеин) является соразмерной. Нагревающего эффекта вполне достаточно для выделения вредных веществ, которые отравляют организм человека так же, как это происходит во время курения обычной сигарет", - отметила Супрун.

Как известно, табачные изделия по технологии "heat-not-burn" под брендом iQOS производит и пропагандирует компания "Филип Моррис Интернешнл". Однако пока в международном табачном концерне не комментируют заявление главы Минздрава.