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17 августа 18, 15:36
Вот почему вашу работу нужно бросить прямо сейчас
усталость
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Смена места работы – стрессовый период для каждого сотрудника.

Однако рано или поздно это приходится делать каждому. При совокупности каких причин стоит задуматься о новой работе далее.

Об этом сообщает Work.ua.

1. Никакого роста

Если вы вчера делали одно и то же, сегодня занимались этим же и завтра продолжите, при этом не испытываете никакого удовольствия от выполняемой работы, а в перспективе ни о каких переменах речь не идет, вы знаете, что делать.

4. Нет уверенности в завтрашнем дне

В январе вам выплатили двойную премию, а в марте и апреле задержали зарплату на три недели и выдавали ее частями, а то и вовсе продукцией? Ищите выход. В прямом смысле этого слова.

5. Нет уважения

Между коллегами - раз, между начальником и подчиненными - два. Работа в нездоровой атмосфере превратит вас в неврастеника и вымотает морально. Если по утрам вам не хочется идти на работу из-за окружения и несправедливого начальства, найдите альтернативу.

Почему смена работы – это серьезно?

Да, иногда многим кажется, что зарплата несправедливо занижена, начальник - не самый приятный человек на свете, коллеги слишком шумят. Но. Важно всегда смотреть на вещи реально. Смена работы - не каприз, а серьезный шаг. Поэтому, прежде чем принимать ответственное решение, оцените текущее положение со стороны. Проанализируйте последние полгода работы. Сколько раз вы были довольны собой и работой? Сколько раз получили премию? Как часто вы вообще сталкивались с шефом и это столкновение оставляло неприятный осадок? В общем, не рубите сплеча. Устали - возьмите отпуск. Маленькая зарплата - попросите повышения. Раздражают коллеги - найдите способ, как это прекратить. Не нужно бежать от проблем, которые можно решить. И не используйте названные причины как отговорки.
bigmir.net
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