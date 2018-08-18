Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.46
USD
27.67
RUB
0.41
EUR
31.61
USD
27.82
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
17 августа 18, 21:01
Озвучен самый здоровый принцип питания для всех
еда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президентская комиссия Американской ассоциации сердца (ААС) обнародовала результаты нового исследования, в ходе которого специалистами было сформулировано принципиально важное для здоровья и защиты от ранней смерти правило.

Оно звучит так: чтобы стать более здоровым человеком, нужно заменять насыщенные жиры ненасыщенными.

Согласно данным, опубликованным ААС, замена сливочного масла и других насыщенных жиров на растительные масла уменьшает вероятность пострадать от сердечных заболеваний на 30%. Принцип замены насыщенных жиров ненасыщенными может помочь людям обойтись без статинов – лекарств для снижения уровня холестерина, убеждены американские кардиологи.

Такой вывод был сделан после анализа новейших научных данных и результатов обширных исследований о влиянии потребления насыщенных жиров и их замены на другие виды жиров и углеводы. Ученые констатировали: в то время как замена насыщенных жиров углеводами не приносит положительного эффекта здоровью, их замена ненасыщенными жирами позволяет продлить жизнь.

Основные источники насыщенных жиров – это молочные продукты (прежде всего, с высоким процентом жирности), свинина и говядина, а также тропические масла (кокосовое, пальмовое). По словам ученых, доля этих жиров в рационе питания современных людей слишком высока для того, чтобы такое питание считалось здоровым. Прежде всего, по их словам, это связано с тем, что люди потребляют в большом количестве полуфабрикаты и еду из заведений общепита.

К ненасыщенным жирам, которые кардиологи рекомендуют употреблять в пищу, относятся полиненасыщенные жиры и мононенасыщенные жиры – это оливковое масло, разные ореховые масла, рыбий жир, льняное и подсолнечное масла, свиное сало.
Ещё по теме:
Медики об опасности жвачки и зубной пасты
Какой алкогольный напиток помогает сбросить вес
Сенцову стало плохо в российской колонии
Какой самый лучший продукт для мужского здоровья
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вот почему вашу работу нужно бросить прямо сейчас
noimageНасколько опасен табачный продукт iQOS?
noimageВ этом месяце произойдет сближение Луны с планетами
noimageКапуста способна предотвратить рак
noimageУченые сообщили о старте строительства новой обсерватории
Лента новостей