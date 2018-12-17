Супрун рассказала, как укрепить иммунитет

Чтобы не заболеть в сезон простуды и гриппа, дополнительный прием витаминов и диетических добавок может быть полезным только для людей, которые имеют к этому медицинские показания. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, прием витаминов и диетических добавок может определить только врач.

"Поэтому стоит, прежде всего, заботиться о сбалансированном питании, физических упражнениях, сне и, конечно, вакцинации от гриппа. Это дает значительно лучшую защиту от простуды или гриппа во время эпидсезона", - почеркнула Супрун.

Супрун уточнила, что профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Королевского колледжа Лондона Чарльз Бенг объясняет - наш иммунитет слишком сложный, чтобы его можно было усилить биологически активными добавками.

По словам иммунолога, если бы биодобавки действительно "стимулировали нашу врожденную иммунную систему, мы все время чувствовали бы себя плохо, шмыгали носом и лихорадили".

"Это не значит, что витамины не играют никакой роли в функционировании иммунной системы. Они очень важны, но мы их принимаем достаточно вместе с пищей", - считает Супрун.

9 декабря 2018 года Супрун заявляла, что квашеная капуста – "это кладезь витамина С, пектина, кальция и сульфорафана.