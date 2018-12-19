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19 декабря 18, 12:15
Запрет сладостей на кассах уменьшает их продаж, - Ученые
сладости
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Специалисты отметили, что товары, размещенные на кассе, часто становятся импульсивными покупками

Результаты масштабного исследования, проведенного в Великобритании, показывают, что запрет на размещение сладостей и чипсов на кассах супермаркетов, существенно уменьшает их продажу. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Исследователи использовали данные о покупательских привычках 30 тысяч домохозяйств, чтобы проверить, действительно ли работает запрет на продажу товаров на кассе, которую ввели некоторые британские супермаркеты.

Выяснилось, что уровень продаж таких товаров действительно упал сразу после введения запрета.

Ожидается, что вскоре британские власти может сделать такой запрет обязательным для всех магазинов.

По словам ученых, уровень продаж сладостей и чипсов в магазинах, которые убрали их из касс, упал почти на 20%.

Издание отмечает, что данные о 7 тыс 500 других покупателей фиксировали приобретение только тех товаров, которыми они собирались перекусить "прямо сейчас", демонстрируют еще большее падение продаж.

"Тот факт, что даже небольшие изменения в размещении товаров в супермаркете, могут изменить ситуацию и повлиять на рацион людей, обнадеживает", - отметил ведущий исследователь Кембриджского университета, Джин Адамс.

Товары, размещенные на кассе, часто становятся импульсивными покупками.

"Многие обвиняют супермаркеты в том, что они намеренно продают на кассах пищу с высоким содержанием сахара, соли или жиров, надеясь, что маленькие дети увидят эти товары и начнут просить родителей приобрести их", - говорится в сообщении.

Кабинет министров Украины продлил ограничения на импорт продукции из России до 31 декабря 2019 года.
liga.net
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