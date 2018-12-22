Как не замерзнуть зимой: Ульяна Супрун дала советы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о нескольких важных правилах, чтобы избежать переохлаждения зимой. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Одевайтесь, чтобы не замерзнуть, но и не вспотеть. Следите, чтобы открытые участки тела были защищены теплой и сухой одеждой. Надевайте несколько более легких свитеров, а не один очень теплый. Если будет жарко - один из них можно снять", - отметила Супрун.

Она советует не носить слишком много вещей.

"Прежде всего - вам должно быть удобно. Большое количество одежды, сдерживает движения - не лучший вариант. Верхняя одежда должна защищать от ветра и снега. Лучше, чтобы к телу плотно прилегал один слой одежды - к примеру, термобелье. Сверху него - свободное платье. Такая комбинация создаст слой воздуха, согреет тело", - сказала Супрун.

Чиновник не рекомендует согреваться на улице алкоголем. "Горячий глинтвейн или водка с перцем дают обманчивое ощущение тепла. Алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация", - уточнила Супрун.

По ее словам, нельзя выходить из дома голодными. "Если замерзли - поешьте. Лучше, чтобы пища была теплой. Важно также пить достаточно жидкости. Берите с собой термос с горячим напитком, если планируете находиться долго на улице", - добавила Супрун.

Она также советует для усиления кровообращения часто двигать руками, пальцами ног. "На морозе избегайте переутомления - когда вы устали, то теряете тепло быстрее. Не курите. Курение, в частности никотин, плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию", - отметила и.о. министра здравоохранения.

17 декабря Супрун заявляла, что дополнительный прием витаминов и диетических добавок может быть полезным только для людей, которые имеют к этому медицинские показания.