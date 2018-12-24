Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
24 декабря 18, 13:02
Словаки презентуют новый летающий автомобиль. Видео
AeroMobil
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пока автогиганты долго запрягают
Намерения начать массовый выпуск летающих автомобилей на протяжении 2020-25 годов заявили ряд корпораций из США, Европы, Китая, даже России. Но, похоже, 4-милионная Словакия имеет неплохие шансы вырваться в лидеры.

Словацкая технологическая компания AeroMobil начала работу над новой моделью летающего автомобиля AeroMobil 4.0. Об этом говорится в пресс-релизе компании, отмечают Нескучные новости.

"Технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля", - говорится в сообщении. Как сообщает The Slovak Spectator, на выставке в Китае компания уже представила прототип автомобиля AeroMobil 4.0. Отмечается, что собирают автомобиль в Словакии, однако над проектом работают 40 человек из восьми разных стран.

В компании заявили, если все пойдет по плану, то уже в 2019 году можно будет провести первые тестовые полеты. В AeroMobil также добавили, что уже в 2020 или в 2021 году клиенты смогут приобрести первые летающие автомобили. Как подчеркнули в компании, автомобили AeroMobil 4.0. помогут людям преодолевать короткие и средние расстояния ефективнее и не загрязнять окружающую среду.


Источник: neskuchno-news.com
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Грипп-убийца: как защититься от болезни
noimageКак не замерзнуть зимой: Ульяна Супрун дала советы
noimageНочью, мимо Земли пронесся космический "Бегемот": фото
noimage50 лет назад люди на Apollo 8 добрались до Луны. фото, видео
noimageЗапрет сладостей на кассах уменьшает их продаж, - Ученые
Лента новостей