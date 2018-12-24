Словаки презентуют новый летающий автомобиль. Видео

Намерения начать массовый выпуск летающих автомобилей на протяжении 2020-25 годов заявили ряд корпораций из США, Европы, Китая, даже России. Но, похоже, 4-милионная Словакия имеет неплохие шансы вырваться в лидеры.





Словацкая технологическая компания AeroMobil начала работу над новой моделью летающего автомобиля AeroMobil 4.0. Об этом говорится в пресс-релизе компании, отмечают Нескучные новости.





"Технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля", - говорится в сообщении. Как сообщает The Slovak Spectator, на выставке в Китае компания уже представила прототип автомобиля AeroMobil 4.0. Отмечается, что собирают автомобиль в Словакии, однако над проектом работают 40 человек из восьми разных стран.





В компании заявили, если все пойдет по плану, то уже в 2019 году можно будет провести первые тестовые полеты. В AeroMobil также добавили, что уже в 2020 или в 2021 году клиенты смогут приобрести первые летающие автомобили. Как подчеркнули в компании, автомобили AeroMobil 4.0. помогут людям преодолевать короткие и средние расстояния ефективнее и не загрязнять окружающую среду.



