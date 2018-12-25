Ученые рассказали о полезных свойствах фастфуда

Фастфуд – та пища, от которой большинство из нас старается отказаться вовсе или хотя бы свести е количество до минимума. Однако, как оказалось, у «быстрой еды» есть и плюсы для нашего здоровья. По словам ученых, фастфуд полезен для мозговой активности, передает healthystyle.





Специалисты проводили 10-летний эксперимент с полутора тысячами участниками. Выяснилось, что некоторые из продуктов в ресторанах быстрого питания, позитивно действуют на работу головного мозга.





Так отмечается, что большое количество витамина B4 содержится в блюдах с куриными яйцами. С учетом этого стимуляция мыслительной деятельности





усиливается и развивается способность мыслить логически.







