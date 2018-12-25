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Новости
Наука
25 декабря 18, 11:21
Ученые рассказали о полезных свойствах фастфуда
фастфуд
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Оказывается, такая пища благотворно влияет на мозговую активность.
Фастфуд – та пища, от которой большинство из нас старается отказаться вовсе или хотя бы свести е количество до минимума. Однако, как оказалось, у «быстрой еды» есть и плюсы для нашего здоровья. По словам ученых, фастфуд полезен для мозговой активности, передает healthystyle.

Специалисты проводили 10-летний эксперимент с полутора тысячами участниками. Выяснилось, что некоторые из продуктов в ресторанах быстрого питания, позитивно действуют на работу головного мозга.
 

Так отмечается, что большое количество витамина B4 содержится в блюдах с куриными яйцами. С учетом этого стимуляция мыслительной деятельности

 усиливается и развивается способность мыслить логически.


Также нам стало известно, какие продукты продлевают жизнь.
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