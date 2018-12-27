Над Атлантикой у спутников выходит из строя электроника

Ученые все чаще начали заниматься изучением аномалии части магнитного поля Земли, от действия которой у спутников выходят из строя электроприборы. Об этом пишет Horizon-magazine.

“Это регион, в котором у спутников постоянно возникают проблемы с электроникой”, - говорит профессор Крис Финлэй из Датского технического университета.

Также, по его словам, никто пока не знает, что вызывает ослабление магнитного поля Земли именно в этом регионе и как ситуация изменится в будущем.

Впервые ЮАА - Южно-Атлантическую аномалию - обнаружили в 1955 году - с тех пор сила магнитного поля в этом регионе уменьшилась на 6% и слегка сместилась к западу. Этому явлению ученые пока тоже не нашли объяснения.

Пока все догадки ученых о природе ЮАА сводятся к тому, что ослабление поля в регионе может быть вызвано мощным антициклоном, который и смещает его к западу. Второе же предположение заключается в локальной реверсии магнитных полюсов.

Сейчас изучением аномалии занимаются в рамках проекта CoreSat: ученые собирают большие объемы данных о всем магнитном поле Земли и его изменениях. Таким образом у них будет больше возможностей для сравнения “нормы” и “отклонения”.