Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.11
USD
27.27
RUB
0.40
EUR
31.23
USD
27.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
27 декабря 18, 17:52
Психологи назвали главные факторы личного пространства
отношения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
5/5 (1 голос)
Ученые выяснили, что окружающая культура не влияет на общий уровень личного суверенитета

Специалисты выявили главные факторы, которые формируют границы личного пространства.  Об этом сообщает Naked-science.

Для того, чтобы понять, как культура каждого конкретного общества влияет на формирование личного суверенитета, международная группа ученых под руководством профессора НИУ ВШЭ Софьи Нартовой-Бочавер совместно с коллегами из Ереванского государственного университета и Китайского университета Сямынь провела сравнительные межкультурные исследования.

Всего было опрошено 780 человек: 361 мужчина и 419 женщин, из которых 223 были из Армении, 277 из Китая и 280 из России. Респонденты также принадлежали к двум возрастным группам: подростки в возрасте 13 лет и молодежь в возрасте 21 года. 

По словам ученых, каждая страна определяет свой набор ценностей: Армения придает большее значение таким традиционным ценностям, как религия и семья, в то время как китайское и российское общества разделяют более светские и рациональные взгляды. 

Респонденты заполняли специально разработанную анкету, в которой либо соглашались, либо не соглашались с 67 утверждениями, относящимися к шести параметрам личного суверенитета. Каждое утверждение описывает ситуацию, которую респонденты могут найти неприятной или провокационной, среди которых были варианты "Даже будучи ребенком, я был уверен, что никто не трогал мои игрушки, когда меня не было" или "Я часто чувствовал себя обиженным, когда взрослые наказывали меня шлепками и наручниками".

Результаты показали, что окружающая культура не влияет на общий уровень личного суверенитета. Отдельные параметры сильно различались между странами. Например, китайские респонденты были склонны защищать свои вкусы и ценности, русские сильнее всего выражали суверенитет в отношении своего тела, а армяне меньше всего беспокоились о суверенитете вещей. По возрастным группам у молодежи был более высокий уровень личного суверенитета, чем у подростков. Это было отражено прежде всего в отношении к личному времени и пространству. 

Исследование не выявило существенных гендерных различий, однако ученые подчеркивают, что женщины имели более четко определенные психологические границы в отношении своих временных привычек и ценностей, в то время как мужчины больше озабочены личной территорией.

При учете гендерных факторов и культуры исследователи обнаружили, что в Армении и России мужчины более непреклонны в своих социальных контактах, в то время как в Китае эти черты проявляли женщины. В России и Китае уровень личного суверенитета увеличивается с возрастом, в то время как в Армении такой тенденции не наблюдается. 

Сотрудники кафедры психологии Университета Ватерлоо (Канада) доказали, что люди, испытывающие чувство беспокойства и тревоги, лучше запоминают происходящие с ними события, особенно если они имеют негативный характер. 
liga.net
Ещё по теме:
Ученым впервые удалось получить и разглядеть антиматерию
Ученые нашли 18 опасных для нас звезд
ТОП самых пьющих профессий
В швейцарском туннеле произошла авария
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Китае начали клонировать домашних животных
noimageНад Атлантикой у спутников выходит из строя электроника
noimageУченые рассказали, какие диеты продлевают жизнь
noimageУченые рассказали о полезных свойствах фастфуда
noimageСловаки презентуют новый летающий автомобиль. Видео
Лента новостей