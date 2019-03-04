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Новости
Наука
4 марта 19, 20:01
В Китае изобрели кардиостимулятор который питается от сердца
кардиостимулятор
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Кардиостимулятор, разработанный китайскими учеными, заряжается от естественной энергии сердцебиения

Китайские ученые разработали комплексный метод для подзарядки кардиостимулятора напрямую от естественной энергии сердцебиения, сообщает Синьхуа.

Ученые из шанхайского университета "Цзяотун" разработали новый полнофункциональный кардиостимулятор, заряжаемый от естественной энергии сердцебиения без какого-либо внешнего источника энергии.

Генератор энергии для этого кардиостимулятора состоит из упругого каркаса и двух пьезоэлектрических композитов, способных вырабатывать достаточной объем электроэнергии для прибора. Новое устройство успешно прошло испытания на свиньях.

Исследование стало важным шагом к созданию кардиостимулятора с автономным источником питания и решению проблемы энергообеспечения имплантируемых медицинских устройств с помощью технологий пьезоэлектрической аккумуляции, убеждены китайские ученые.
liga.net
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