Ученые смогли сварить вместе металл и стекло

Предложена технология сварки металлических и стеклянных материалов с помощью пикосекундных лазерных импульсов. Об этом сообщает Naked-science.

Сварка для них до сих пор была недоступной.

"Чрезвычайно сложно сварить вместе такие несхожие материалы, как стекло и металл. Происходит это благодаря их разным термическим свойствам: при высоких температурах быстрое расширение заставляет стекло трескаться", - сказал профессор шотландского Университета Хериот-Уотт Дункан Хенд.

Новый процесс, предложенный командой Хенда, позволяет сваривать металл и стекло друг с другом: авторы уже успешно опробовали его на различных сочетаниях кварцевого, боросиликатного и сапфирового стекол, с одной стороны, а также стали, алюминия и титана — с другой.

При этом сварное соединение выдерживало большие нагрузки и перепады температур от минус 50 до 90 °С. Ученые уже работают над созданием прототипа промышленной системы, объединившись с экспертами из Oxford Lasers и Coherent Scotland.

Для сварки металла со стеклом используются мощные импульсы пикосекундного лазера. Его луч проходит сквозь оптически прозрачное стекло, образуя небольшую область разогрева в месте соединения материалов.

На пятне не более нескольких микрометров в поперечнике концентрируется энергия порядка мегаватт. Здесь образуется сгусток плазмы, расплавляющей окружающие материалы, которые тут же застывают, сплавившись вместе.

Группе исследователей из Даляньского института химической физики при Академии наук КНР в Ляонине удалось превратить медь в новый материал, "практически идентичный" золоту.