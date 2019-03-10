Врачи нашли новую смертельную опасность у газировки и сахара

Эксперты из американской Академии неврологии заявили, что употребление содовой и сладкой газировки увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза, — болезни, при которой поражена центральная нервная система. Как информирует replyua.net, ученые провели эксперимент с участием 135 добровольцев, страдающих рассеянным склерозом.





Пациенты заполнили анкету, где ответили на вопросы о своём питании. Дело в том, что людям с рассеянным склерозом рекомендуется особый рацион, включающий в себя бобовые, рыбу, постное мясо, молочную продукцию, орехи, фрукты, зерно и овощи. Оказалось, что из всех добровольцев 30 человек страдали от тяжелой инвалидности. Учёные выяснили, что эти пациенты очень часто вводили в свой рацион сахар и сладкие газированные напитки, что в итоге увеличивало риск тяжёлой инвалидности.





По словам ученых, даже при увеличении ежедневной калорийности на 290 единиц в виде сладких напитков риск возникновения тяжёлой инвалидности увеличивается. Нужно отметить, что рассеянный склероз является неизлечимым заболеванием. Пока ещё учёные не создали специальных препаратов. При рассеянном склерозе пациенты живут на пять-десять лет меньше, чем здоровые люди.



