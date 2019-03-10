Супрун рассказала, как похудеть к весне

По ее словам, без всего этого можно вполне обойтись, если подобрать сбалансированный режим питания и тренировок.

«Если есть постоянные проблемы с весом – это повод обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что причина набора веса не только в образе жизни, рационе или недостатков движения», — пишет Супрун в своем Фейсбуке.





Как похудеть и не навредить себе:





- Отказаться от бесполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;





- Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион "похудеет" на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья;





- Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве;





- Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки;





- Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса;







