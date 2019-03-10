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10 марта 19, 17:41
Супрун рассказала, как похудеть к весне
спорт
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И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что строгие диеты для похудения действительно эффективны, однако не проходят безболезненно для организма.
По ее словам, без всего этого можно вполне обойтись, если подобрать сбалансированный режим питания и тренировок.
 
«Если есть постоянные проблемы с весом – это повод обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что причина набора веса не только в образе жизни, рационе или недостатков движения», — пишет Супрун в своем Фейсбуке.

Как похудеть и не навредить себе:

- Отказаться от бесполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;

- Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион "похудеет" на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья;

- Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве;

- Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки;

- Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса;

Источник: navigator.news

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