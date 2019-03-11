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11 марта 19, 10:31
5 случаев, когда боль в области сердца не сердечная
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Что означает боль в сердце

Чувство, что болит сердце, может быть обманчивым - в некоторых случаях совершенно не сердечные причины вызывают неприятные ощущения в области миокарда. Специалисты рассказали, когда боль в сердце на самом деле вызывается нарушениями в других органах.

Грудной радикулит

Кажется, что болит сердце, но стандартные сердечные препараты в этом случае не снимают болевой синдром. Для такой боли, лишь маскирующейся сердечной, характерно усиление либо, наоборот, ослабление, в случаях, когда человек наклоняется, поворачивает корпус, глубоко дышит или двигает руками.

Люди, страдающие неврозами, часто жалуются на боли в области сердца. Такие боли у них бывают обычно колющими или ноющими, болевые приступы возникают стихийно, имеют небольшую длительность и локализуются на маленьком участке.

Вздутие

Вздутый кишечник также может оказаться причиной боли, которая будет ощущаться в области сердца. По словам врачей, это происходит в связи с тем, что физическое давление нарушает некоторые сердечные функции.

Проблемы с пищеварением

Они тоже провоцируют характерные боли, которые на самом деле не сердечные. Болезни желудка и поджелудочной железы, прием какой-нибудь пищи либо голод способны вызывать болевой синдром в груди, заставляющий подозревать инфаркт.

Проблемы с позвоночником

Боль в области сердца, хотя и не сердечная, может возникать на фоне при остеохондрозов, при искривлении позвоночника, при ущемлении нервного корешка и т.п. В любом случае при возникновении такого синдрома необходимо обращаться к врачу - только обследование может показать, что является истинной причиной испытываемых человеком недомоганий.
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