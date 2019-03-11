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Новости
Наука
11 марта 19, 10:35
Лох-несское чудовище сфотографировали крупным планом
Лох-несское чудовище
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Когда ученый устремил взгляд на воду, то заметил плавник и бок чудовища

Известный 39-летний ученый Рики Д. Филлипс заявил, что заснял настоящее лох-несское чудовище. Он показал фото, на котором виднеется создание, напоминающее внешне серую птицу, пишет The Sun.

Филлипс во время работы гидом сидел на берегу речки Ойх, которая впадает в озеро Лох-Несс. Неожиданно раздался пугающий шум: звук был какой-то "металлический", сложилось впечатление, будто кто-то дышал. Когда ученый устремил взгляд на воду, то заметил плавник и бок чудовища.

Повторная встреча произошла на следующий день. В очередной раз Рики сумел увидеть шею невероятной длины и голову. Длина шейного отдела составила примерно полтора метра, а голова имела диаметр мяча для регби. Монстр походил на большую птицу: над глазами он имел гребни, напоминающие птичий клюв.

Фотографию принял Официальный регистр свидетельств о лох-несском чудовище. За этот год, к слову, поступило 11 заявлений.
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