Ученые рассказали, как надолго сохранить молодость кожи

Возраст употребляемых в пищу растений и животных влияет на продолжительность жизни. Суть молодой диеты очень проста: стараться выбирать в пищу более молодые растения (молодые листья и побеги, почки, верхушки), более молодую рыбу и мясо. «Молодые» продукты питания издавна ценились как более легкоусвояемые и питательные, но научное обоснование этому удалось получить только в прошлом году.





Исследование, проведенное на дрожжах, мухах и мышах, продемонстрировало, что возраст пищи влияет на продолжительность жизни. И на всех трех группах животных было показано, что «молодая» диета продлевает жизнь, а «старая» - сокращает, по сравнению с «молодой».





Точные причины этого пока так и не обнаружены, но подозреваются определенные молекулярные возрастные изменения, накапливающиеся в организмах при старении. Возможно это и так, а может быть дело в содержании определенных нутриентов.





Что касается наших обычных продуктов питания, то действительно есть заметная разница в «молодых» и «старых» листьях и побегах. Так, в молодых листьях щавеля преобладает яблочная кислота, а в старых - щавелевая. Молодые листья показывают более высокое содержание витаминов С, Р, и В2. В более молодых верхних листьях витамина С больше (51 мг на 100 г сырого вещества), чем в листьях в нижней части растения (39,7 мг на 100 г). И если говорить о минералах, то и здесь «молодые» продукты выигрывают.





В молодых побегах и молодом мясе заметно больше цинка и йода. Также в молодых листьях меньше антинутриентов и грубой клетчатки, но меньше и некоторых полезных веществ, например, каротиноидов. В молодых побегах чайного куста заметно больше полезных веществ. И максимальная концентрация сульфорафана находится именно в молодых побегах брокколи. Также молодые побеги содержат намного больше эфирных соединений.





Что касается вредных веществ, то в молодых продуктах их меньше. В крупной и взрослой рыбе ртути больше, чем в мелкой и молодой. А опасный кадмий в заметно большем количестве накапливается именно в старых листьях шпината. Поэтому, если есть возможность, стоит выбирать более молодые растения - они полезнее: в них выше содержание фитонутриентов, витаминов и минералов, и ниже - загрязняющих веществ.



