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14 мая 19, 10:05
Как правильно и сколько можно пить кофе: Советы Супрун
кофе
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И.о. министра здравоохранения отметила, что кофе вредит в сочетании со сладостями или молоком

Кофе может защитить от рака и диабета, однако от него у некоторых появляется зависимость. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

По ее словам, кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. "Если вы умеренно потребляете кофе просто ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - уточнила Супрун.

Чиновник уточнила, что совета, сколько пить кофе, не существует: если он "не действует", то можно до шести порций эспрессо в день. Если кофе слишком возбуждает – не больше порции, чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина.

Супрун предупредила - кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком, его лучше запивать водой. Исследования показали, что кофе благотворно влияет на такие процессы в организме:

- улучшает состояние выстилки (эндотелия) кровеносных сосудов и уменьшает риск атеросклероза;
- на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С; - уменьшает проявление вызванного алкоголем панкреатита; 
- у некоторых людей, имеющих вариант GRIN 2A рецептора глутамата - кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона;
- снижает развитие сердечно-сосудистых болезней; 
- люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже вероятность преждевременной смерти. 
- у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе). - кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение.

Супрун предупредила, что иногда кофе вредит здоровью, она упрощенно описала три ситуации, когда кофемания становится злом:

- медленное обезвреживания кофеина. Кофеин, как и лекарства и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени, может вызывать тахикардию, гипертензию, боль в сердце, тревожность и нарушения сна; 
- кофе активирует симпатическую нервную систему, ту самую, которая отвечает за реакции "бей и беги", но у кого-то сильнее, у кого-то слабее. Отсюда вывод: если кофе на вас сильно действует, от него колотится сердце, тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон - не пейте кофе; 
- зависимость от кофе. Иногда мы попадаем в ловушку: мало сна и надо сосредоточиться, поэтому пьем много кофе, в этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.
liga.net
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