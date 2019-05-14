Как правильно и сколько можно пить кофе: Советы Супрун

Кофе может защитить от рака и диабета, однако от него у некоторых появляется зависимость. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.
По ее словам, кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. "Если вы умеренно потребляете кофе просто ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - уточнила Супрун.
Чиновник уточнила, что совета, сколько пить кофе, не существует: если он "не действует", то можно до шести порций эспрессо в день. Если кофе слишком возбуждает – не больше порции, чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина.
Супрун предупредила - кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком, его лучше запивать водой. Исследования показали, что кофе благотворно влияет на такие процессы в организме:- улучшает состояние выстилки (эндотелия) кровеносных сосудов и уменьшает риск атеросклероза;
Супрун предупредила, что иногда кофе вредит здоровью, она упрощенно описала три ситуации, когда кофемания становится злом:- медленное обезвреживания кофеина. Кофеин, как и лекарства и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени, может вызывать тахикардию, гипертензию, боль в сердце, тревожность и нарушения сна;