Чем опасен отказ от завтрака

Частый отказ от завтрака повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти вдвое, выяснили американские ученые. Систематический пропуск первого приема пищи оказался связан с развитием ожирения, диабета 2 типа, повышением уровня холестерина в крови и другими опасными состояниями. Об этом говорится в статье в журнале Journal of the American College of Cardiology, передает "Униан".

Как отмечают ученые, отказ от завтрака приводит к таким фактора риска, как диабет, гипертония или нарушение липидного обмена.

"Результаты нашей работы подтверждают, что отказ от завтрака напрямую связан с этими факторами риска", - подчеркивается в исследовании.

Люди, которые в течение длительного времени сознательно пропускают завтраки, подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87% больше по сравнению с теми, кто ест каждое утро. Также ученые пришли к выводу, что пропуск завтрака также может стать причиной ожирения, повышенного уровня холестерина или высокого кровяного давления, а также диабета II типа или метаболического синдрома и сердечных заболеваний. Исследователи убеждены, что отказ от завтрака необязательно должен привести к таким последствиям.