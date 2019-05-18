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Наука
18 мая 19, 09:04
Ученые создали самовосстанавливающийся аккумулятор
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Группа японских ученых создала уникальную технологию для создания самовосстанавливающихся аккумуляторов

В настоящее время в устройствах используются либо литий-ионные, либо натрий-ионные аккумуляторы. Оба эти типа батарей со временем теряют свою изначальную емкость из-за многочисленных перезарядок, передает golos.ua.

Это происходит из-за того, что слои аккумулятора внутри начинают разлагаться и образуют трещины, что, в свою очередь, уменьшает способность батареи заряжаться.

В какой-то момент пользователь сталкивается с необходимостью замены аккумулятора. Новая японская технология позволила ученым создать специальный восстанавливающийся материал, который увеличивает время износа батареи.

Слои этого аккумулятора удерживаются силой кулоновского притяжения, а в обычных - силой Ван-дер-Ваальса, уступающей первой. Также материал, созданный японцами, может самовосстанавливаться. Данная технология применима как в смартфонах, так и в автомобилях.

Ранее сообщалось, что шпионы научились следить за людьми через WhatsApp, а также в Украине детали для ракет начали печатать на 3D принтере.
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