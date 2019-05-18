Медреформа: Как будут учить врачей и почему студенты против

2. Что не так с украинским тестом? 3. Какие еще аргументы у студентов? 4. МОЗ настаивает на американском тесте. Почему? 5. Так почему бы сначала не изменить учебную программу? 6. Не многовато ли экзаменов для студентов-медиков? 7. Не сократит ли это число врачей в Украине? 1 Что случилось?

Министерство здравоохранения Украины затеяло очередную революцию, на этот раз в медицинском образовании. С 2019 года вводится Единый государственный квалификационный экзамен, в который входит украинский КРОК, практический экзамен по медицине, тест на знание медицинского английского, а также международный экзамен по основам медицины (IFOM).

До этого студенты-медики должны были сдавать только КРОК - украинский тест на знание медицины. Ни английского, ни практического теста, ни международного экзамена в их программе не было.

Украинские студенты, конечно, не в восторге. Для 94 000 из них (столько сейчас учится в медицинских вузах) это может означать профессиональный приговор.

Платформа VoxUkraine разобралась, в чем проблема украинских тестов и действительно ли так необходим иностранный. LIGA.net публикует адаптированную версию статьи.

Чтобы проверить качество знаний украинских студентов, в 2017 году МОЗ провело пробный американский тест среди 4906 врачей-интернов. Сдать тест, то есть получить больше 70,5 баллов из 100, смогли только 3% украинских интернов. Как правило, средний показатель сдачи украинских экзаменов под названием КРОК - 70%. При том, что оба теста проводились на украинском.

Откуда такая разница в результатах теста, понять непросто. Одни студенты говорят, что американский тест был слишком практическим (напомним: сдавали интерны - то есть те, кто уже закончили обучение и теперь практикуются в больницах). Другие - что их никогда не готовили к подобному тесту, они привыкли к тестам КРОК (для справки: ответы на вопросы КРОК можно найти в интернете). МОЗ в свою очередь настаивает на том, что украинские студенты просто не любят учиться.

Как бы там ни было, решение МОЗ ввести американский тест основано не только на низких результатах пробного экзамена в 2017 году.

Организацией тестов КРОК занимается госорганизация Центр тестирования при МОЗ Украины. В прошлом году Минздрав получил от Центра деперсонализированные данные о сдаче тестов "КРОК" с 2009 года и передал их для анализа Kyiv School of Economics. KSE вместе VoxUkraine проанализировали данные и увидели странности на графиках. В некоторые года (2009, 2011, 2015) число студентов, сдавших КРОК 1 на проходной балл, достигало нескольких сотен, тогда как чуть меньше проходного балла или чуть больше получили до полутора сотен студентов. С точки зрения статистики это аномалия: не могут студенты массово сдавать на проходной балл.

"В течение первых трех лет обучения нас готовят на парах к КРОКу, проводят "прекроки" (то есть пробные тестирования - Ред.), ректорские (тесты - Ред.), - рассказывает студент Тернопольского медвуза Сергей Супрун. - Морально и физически мы не готовы к этому экзамену. IFOM очень тяжелый даже для наших четверокурсников (IFOM планируют ввести на третьем курсе - Ред.)".

Алина Мороз, студентка Национального университета им. Богомольца, считает, что американский тест не отвечает украинской программе обучения. "В нем много клинических вопросов, а мы ведь на первых трех курсах учим только теорию! Клинических вопросов (то есть связанных с конкретными заболеваниями - Ред.) еле касаемся", - говорит студентка. Она уверена: сначала нужно изменить программу медицинского образования в Украине, и только потом вводить новые экзамены. "А так, конечно, было бы здорово учиться по американским стандартам", - резюмирует она.