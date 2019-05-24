Лицо человека, жившего 1300 лет назад, воссоздали на фото

Ученый судмедэксперт воссоздал примерное изображение лица древнего человека с помощью 3D-копии его черепа.





Специалисты создали изображение лица древнего человека, жившего примерно в 700 году нашей эры. Об этом сообщает nat-geo.ru.





Археолог, специалист по 3D-моделированию лица и судмедэксперт Оскар Нильссон использовал для воссоздания внешности трехмерную модель черепа. Останки древнего человека нашли в 2014 году на территории современной Швейцарии.





Предположительно мужчина жил 1300 лет назад и ему было 19 до 22 лет. Его рост был около 167 сантиметров, и он страдал от хронического остеомиелита. Древнего мужчину назвали Аделазием Эльбахусом.









Фото: OSCAR NILSSON, www.odnilsson.com





Ученый отметил отличное состояние зубов мужчины, что непривычно для подобных находок. Возможно останки принадлежали человеку с довольно высоким положением в обществе, о чем свидетельствует и его захоронение. Могила была обрамлена крупными камнями, а тело покойника уложено ногами на север.





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