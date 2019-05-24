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Новости
Наука
24 мая 19, 08:52
Лицо человека, жившего 1300 лет назад, воссоздали на фото
череп
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Ученые создали фото древнего человека с помощью его черепа
Ученый судмедэксперт воссоздал примерное изображение лица древнего человека с помощью 3D-копии его черепа.

Специалисты создали изображение лица древнего человека, жившего примерно в 700 году нашей эры. Об этом сообщает nat-geo.ru.

Археолог, специалист по 3D-моделированию лица и судмедэксперт Оскар Нильссон использовал для воссоздания внешности трехмерную модель черепа. Останки древнего человека нашли в 2014 году на территории современной Швейцарии.

Предположительно мужчина жил 1300 лет назад и ему было 19 до 22 лет. Его рост был около 167 сантиметров, и он страдал от хронического остеомиелита. Древнего мужчину назвали Аделазием Эльбахусом.


Фото: OSCAR NILSSON, www.odnilsson.com

Ученый отметил отличное состояние зубов мужчины, что непривычно для подобных находок. Возможно останки принадлежали человеку с довольно высоким положением в обществе, о чем свидетельствует и его захоронение. Могила была обрамлена крупными камнями, а тело покойника уложено ногами на север.

Ранее во дворце императора Нерона обнаружили тайную комнату. Также сообщалось, что было доказано внеземное происхождение амулета Тутанхамона
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