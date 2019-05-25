Супрун рассказала о вреде кислородных коктейлей

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, полезно ли пить кислородные коктейли. Об этом она написала в своем Facebook.
Супрун рассказала, что идея, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе в 1960 годы. Впрочем, исследований, как бы подтвердили способности "дышать желудком", нет. Кроме того, много кислорода вредит. Повышение его количества в организме приводит к тому, что набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждение клеточных мембран и ДНК. Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания."Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород. Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы - это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты", - объясняет Супрун.