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Новости
Наука
25 мая 19, 10:57
Супрун рассказала о вреде кислородных коктейлей
Кислородные коктейли
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Кислородные коктейли бесполезны и является "торговлей воздухом", заявила и.о. главы Минздрава.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, полезно ли пить кислородные коктейли. Об этом она написала в своем Facebook. 

Супрун рассказала, что идея, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе в 1960 годы. Впрочем, исследований, как бы подтвердили способности "дышать желудком", нет. Кроме того, много кислорода вредит. Повышение его количества в организме приводит к тому, что набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждение клеточных мембран и ДНК. Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания.

"Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород. Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы - это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты", - объясняет Супрун.

Супрун приводит в пример эксперимент с лабораторными мышами: "чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мышки моложе и здоровее не становятся, но в них изменяется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен". 

В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода или вдыхаем 4 литра за минуту. По сути, вместо двух литров кислородного коктейля, можно просто сделать три глубоких вдоха. 

Супрун добавила, что самый действенный кислородный коктейль - это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале. Именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, который попадает в наш организм.

Напомним, ранее глава Минздрава рассказала об инсульте, а также посоветовала, как отвлечь детей от гаджетов.  
bigmir.net
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