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26 мая 19, 08:46
Над Украиной пролетит "поезд" из 60 спутников Илона Маска
60 спутников
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В Украине смогут наблюдать пролет 60 спутников, которые успешно вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9

Спутники можно будет наблюдать в определенное время. Также известно точное время появления спутников над Киевом, Харьковом и Львовом.

Однако стоит отметить, чтобы увидеть спутники в небе своими глазами, специалисты советуют выйти на улицу заранее. Ярче всего спутники будут, если наблюдать за ними в затемненной местности.

Киев - 22:09, 23:45, 01:23, 04:15;

Харьков - 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;

Львов - 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.

Ранее Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием. Также миллиардер заявил, что в развитии космонавтики Россия обязана Украине.
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