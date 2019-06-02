Земля на пороге катастрофы. Что надо знать об уровне CO2

1. Концентрация углекислого газа в атмосфере побила рекорд. Что это значит?

Уровень СО2 в атмосфере Земли достиг наивысших показателей: на миллион молекул приходится 415 частиц СО2. Такие данные обнародовал океанический институт Scripps Institution, который с 1957 года ежедневно проводит замеры на вулкане Мауна-Лоа. За последние 100 лет концентрация СО2 увеличилась на 40%, это наибольший уровень за 650 тысяч лет.

Как таковой нормы нет. Но доиндустриальная концентрация СО2 (на конец 18 столетия) составляла только 278 частиц: в полтора раза меньше. Человечество впервые пересекло опасную черту в 400 ppm весной 2015 года. Тогда эксперты Всемирной метеорологической организации предупреждали, что людям необходимо немедленно снизить выбросы СО2 в атмосферу, иначе последствия для планеты могут быть необратимыми.

Человек в большей степени, объяснил LIGA.net завотделом физики атмосферы НАНЦ Денис Пишняк. Концентрация СО2 растет из-за сжигания топлива всех видов: газ, бензин, даже дрова. Человек нарушил баланс углекислого газа. В докладах ООН причинами роста СО2 тоже называются массовая вырубка лесов под с/х участки и высокая промышленная активность.

Выбросы СО2 были результатом вулканической деятельности. Газ поглощался водорослями в океане и растениями, которые использовали его как стройматериал. Сотни тысяч лет древесина уходила под землю и консервировала там запасы СО2. Ровно до того момента, когда человек решил добывать ископаемые. "Рост СО2 происходит из-за человека", - утверждает Пишняк.

Углекислый газ, метан, водяной пар - это парниковые газы, которые повышают общую температуру на планете. Да-да, рост СО2 грозит тем самым глобальным потеплением. И это не пустая страшилка. Ледники уже тают. Это может привести к катастрофическим последствиям в некоторых районах земного шара. "Например, Амстердам стоит прямо на уровне моря. Представляете, что будет, если вода поднимется на метр? Потопы и штормы", - считает Пишняк.

Да. Эти тенденции прослеживаются последние десятилетия. Если они сохранятся, температура до конца 21 века может подняться на два-пять градусов. Уже начали активно таять ледовые шапки Гималаев и ледники Гренландии. Лед в Беринговом проливе в этом году растаял еще до конца зимы - а обычно только в начале мая. Из-за изменений климата растет количество стихийных бедствий. В 2018-19 году зафиксированы разрушительные ураганы в США, рекордные засухи в Южной Африке. Международная группа экспертов по изменению климата предупреждает: каждая новая доля градуса усугубит воздействие.

Куча побочных явлений затронет и Украину. Это неизбежно. По прогнозам украинских ученых, в юго-восточных областях нашей страны в результате потепления установтся еще более сухой климат (там и сейчас не влажно) со всеми последствиями для сельского хозяйства. Обратная ситуация ожидается в карпатском регионе: больше ливневых осадков и сильнейших наводнений.

Больше всего от глобального потепления пострадает природа. Потепление на 2 градуса ставит под угрозу существование половины популяций насекомых, которые опыляют растения. Не лучше и ситуация в подводном мире: кораллы при новых температурах (всего +2 градуса) вымрут на 90%. Исчезнуть могут более миллиона видов растений и животных, и еще усугубят ситуацию усилившиеся лесные пожары. Одной из первых жертв потепления уже называют рифовую мозаичнохвостую крысу: в Австралии ее внесли в перечень вымерших животных.

Глобально - да. Первой проблемой, с которой столкнется человечество во время глобального потепления, станет снижение урожайности и дефицит продовольствия, особенно в бедных странах. Это может привести к миллионам смертей от голода.

Напрямую на здоровье человека "грязный воздух" тоже влияет. В результате неполного сгорания полезных ископаемых выделяется монооксид углрода СО2 - токсичный газ, который бьет по сердечно-сосудистой системе. Хотя сам по себе СО2 бьет по здоровью только в больших количествах: вызывает тошнту, головокружение и другие симптомы недостатка кислорода.

Окно возможностей сужается: СО2 имеет свойство надолго задерживаться в атмосфере, и любой эффект будет отложенным. Единственный выход - резко снизить выбросы СО2. Как этого добиться? Над этим вопросом бьются экологи всего мира, периодически наталкиваясь на саботаж отдельных особо промышленных стран. Глобальная цель: в 2015 году в Париже 195 стран подписали обязательство не допустить до 2100 года роста температуры более чем на 2 градуса.

Чтобы до 2030 года сократить уровень СО2 в атмосфере, Международный валютный фонд в марте предложил ввести по всему миру большой налог на такие выбросы.