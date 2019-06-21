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Новости
Наука
20 июня 19, 08:32
Ледники на Гималаях начали таять в два раза быстрее
Ледники на Гималаях
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За последние годы температура в регионе выросла на 16 градусов.

Гималайские ледники с каждым годом тают с новой силой. За последние сорок лет 650 крупнейших ледников утратили слишком много льда. При этом скорость таяния значительно усилилась в сравнении с периодом конца XX века. Об этом сообщается в исследовании Science Advances.

- Наши результаты показывают, что ледники в Гималаях претерпели значительную потерю льда за последние 40 лет, причем средняя скорость потери льда в XXI веке в два раза выше по сравнению с концом XX века, − говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что в последние годы в регионе было зафиксировано значительное потепление. Это считается основной причиной. За последние 16 лет средняя температура воздуха выросла на один градус.

Вместе с этим за последние шесть лет ледники Гренландии начали таять в шесть раз быстрее. Это привело к повышению уровня океана на 13,7 мм. Половина этого роста пришлась на последние восемь лет. К такому выводу пришла группа исследователей из Дании, Нидерландов, США и Франции.

Ученые из Плимутского университета провели исследования и выяснили, что таяние ледников приведет к высвобождению большого количества радиоактивных частиц. Исследования представлены на заседании Европейского союза наук о Земле (EGU). Ученые провели исследования в Альпах, на Кавказе, в канадской Британской Колумбии, Антарктиде и Арктике (в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген). Они анализировали концентрацию радиоактивных частиц мелкой пыли. Эта "пыль" оседает на поверхности ледников.
kp.ua
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