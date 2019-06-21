В Украине впервые запустили программу домашней телемедицины

Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова стал первым участником всеукраинской телемедицинской платформы, благодаря чему врачи Института смогут контролировать состояние послеоперационных пациентов, которые продолжают реабилитацию в домашних условиях.

Телемедицинская платформа создана в рамках партнерского проекта компании "Vodafone Украина" и Украинской ассоциации развития информационных технологий в медицине, сообщает пресс-служба "Vodafone Украина".

Задача платформы — предоставить полный комплекс решений, предназначенных для организации и администрирования процесса телемедицинских консультаций как между врачами, так и между врачами и пациентами.

Платформа содержит два взаимосвязанных модуля: первый из них — медицинский портал MedBrama, который создан с учетом потребностей врачей и предоставляет им удобные инструменты для использования телемедицины в своей ежедневной практике; второй модуль — мобильное приложение "Поиск врача", предназначенное для пациентов.

Портал MedBrama доступен исключительно для врачей. Помимо основной функции — телемедицинских консультаций — портал MedBrama предоставляет целый ряд инструментов, которые помогают врачу расширить круг пациентов и при этом экономить время и удобно организовать рабочий процесс.

Как отметил вице-президент Украинской ассоциации развития информационных технологий в медицине Виталий Осташко, в рамках проекта был создан для врачей персональный электронный помощник, который автоматизирует процесс проведения телемедицинского консультирования и делает доступными разнообразные инструменты для дистанционной работы с пациентами на этапах реабилитации и лечения в домашних условиях.

Таким образом, по словам Осташко, у пользователей портала появляется возможность практического обучения в процессе обмена практическим опытам с коллегами.

"В ближайшей перспективе на портале появится возможность совместного обсуждения специалистами редких или сложных клинических случаев. Для тех, кто планирует оказывать услуги в области телемедицины на платной основе, будет доступным биллинг и система приема платежей", — рассказал Осташко.

Для того чтобы пользоваться порталом, не требуется никакого дополнительного оборудования и программного обеспечения — используются облачные технологии, поэтому достаточно компьютера и доступа в интернет.

С момента регистрации врача на портале MedBrama информация о нем становится доступна пользователям бесплатного мобильного приложения "Поиск врача".

В данном приложении пациенты могут найти нужного специалиста по заданным параметрам (специальность, стаж работы, название клиники или по геолокации), записаться на прием к выбранному врачу, использовать приложение в качестве персональной медицинской карточки, сохраняя в личном профиле необходимые файлы.

В приложении также реализована функция телемедицинского контроля со стороны лечащего врача. Благодаря этой функции пациент имеет возможность поддерживать постоянную online-связь со своим лечащим врачом.

Это особенно важно, когда речь идет о хронических заболеваниях, сложных патологиях или послеоперационных случаях, требующих наблюдения за ходом лечения даже за пределами стационара.

Директор по трансформации Vodafone Украина Константин Воробьев подчеркнул, что компания работает над решениями для сети NB-IoT.

"Благодаря этому социальная сфера и медицина в особенности имеет возможность выйти на качественно новый уровень. Ведь для медицины скорость передачи информации — это точная диагностика, грамотное лечение, быстрая реакция в экстренных случаях. Сегодняшние технологии дают такую возможность", — отметил Воробьев.

Институт имени Амосова в год принимает 30 тысяч пациентов и делает 5 тысяч операций, при этом 100% пациентов Института должны появляться на повторную консультацию для контроля за процессом выздоровления. Напомним, что в начале года Национальная служба здоровья Украины запустила электронную карту медицинских учреждений с полным перечнем врачей, адресов, телефонов и статистикой подписанных деклараций.