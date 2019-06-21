Airbus провел летные испытания самолета AlbatrossOne

Отметим, что альбатросы имеют самый большой размах крыла среди птиц, при этом их крылья обдают подвижными концами, способными смещаться вверх или вниз при порывах ветрах или изменении нагрузки на крыло в вираже. Эта особенность позволяет альбатросам покрывать тысячи километров, едва шевеля крыльями, теряя всего 1 м высоты при пролете 22 м.

AlbatrossOne также может похвастаться подвижными окончаниями крыльев, установленными на ограниченно подвижных шарнирах. Последние позволяют крайним поверхностям крыла свободно менять положение в зависимости от воздушной обстановки.

Такая конструкция, по заверению изобретателей, улучшает аэродинамические характеристики летательного аппарата, снижая нагрузку на фюзеляж и крылья самолета в случае возникновения турбулентности во время полета, а также при порывах ветра в процессе взлета и посадки.

Предполагается, что поскольку нагрузка на крылья и фюзеляж самолета будет снижена, инженеры смогут делать крепления крыльев к корпусу менее жесткими и тяжелыми, а сами крылья — длиннее, что положительно скажется на эффективности расхода топлива.

Сроки появления полноценных самолетов с подобными крыльями в Airbus пока не озвучивают. Оговаривается лишь, что полноразмерный самолет-демонстратор с «альбатросовским крылом» будет собран «в ближайшие несколько лет».

Интересно, что прототип AlbatrossOne - выполненный, к слову, в виде пассажирского самолета A321 - был разработан в британском Филтоне, на родине знаменитых сверхзвуковых «Конкордов».