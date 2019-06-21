Ученые разгадали часть геоглифов в пустыне Наска

Ученые Музея университета Хоккайдо и Университета Ямагата в Японии попытались идентифицировать 16 геоглифов возрастом около двух тысяч лет в пустыне Наска. Они смогли определить несколько видов перуанских птиц, а также вероятную причину, по которой они представляли интерес для древних людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Хотя птицы, чьи изображения были определены, действительно встречаются в Перу, они обитают в других частях страны, где нет геоглифов. Например, дроздов-отшельников можно встретить в лесах на восточных склонах Анд и на севере около Эквадора. Пеликаны живут вдоль побережья. По мнению ученых, древних перуанцев привлекали экзотические птицы, не характерные для тех мест, где жили создатели фигур. Не идентифицированные птицы могли обитать в Перу в прошлом.

Оказалось, что геоглиф, который ранее был распознан как изображение колибри, на самом деле является дроздом-отшельником, а другие фигуры запечатлели пеликанов. Остальные рисунки, на которых, как считалось изображены кондоры и фламинго, не обладали существенными характеристиками для подтверждения первоначальной идентификации. В то же время они слабо соответствовали современным перуанским птицам

Геоглифами или линиями Наски называют гигантские геометрические узоры, нанесенные на землю плато Наска ориентировочно до XII века. На сегодняшний день ученым известно о 30 рисунках животных и предметов, а также сотнях фигур и линий. Из-за их большого размера увидеть геоглифы можно только с высоты. Предложено несколько версий об их предназначении, включая ритуальные и астрономические функции.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA сфотографировало загадочные геоглифы Наска в Перу.



