Переработка шлаков в 5 раз дешевле, чем добыча ископаемых

Переработка шлаковых отходов для использования в изготовлении строительных материалов и строительстве будет стоить в 4-5 раз дешевле, чем добыча полезных ископаемых на глубине.

Такое заявление сделал ректор Государственной экологической академии последипломного образования и управления Александр Бондарь, передает "Обозреватель".

"Чтобы посчитать экономический эффект от переработки шлаков — достаточно просто высунуть голову из нашего песка. И посмотреть на поляков, посмотреть на Евросоюз. В Швеции перерабатывают 93% шлаков. В нескольких европейских странах этот показатель почти достигает 100%. А у нас — 5%, 10%, до 30% — при бешеной потребности в дорогах, строительстве. Нам необходимы и технологии, и законодательные акты. Пора перейти от заговаривания вопроса переработки отходов как вторичного сырья к его решению, к созданию единой системы обращения с отходами, их переработки и единой ответственности за нарушение установленных норм. Сейчас мы больше напоминаем лебедя, щуку и рака из басни. На одном уровне принимаем законодательство, на втором — не принимаем стратегических решений на уровне инспекции о привлечении к ответственности", — отметил Бондарь.

По его мнению, опыт европейских стран доказывает, что можно эффективно использовать то, что принято считать отходами и добиться почти безотходного производства. Для Украины, где по меньшей мере 160 тысяч гектар занимают шлакоотвалы, это вопрос не только экономической целесообразности, но и экологии.

"Нам надо просто посмотреть на эффект наших соседей. И понять, насколько это важно и в строительстве, и в вопросе дорог — в том, что является насущной сегодня для Украины проблемой. Переработка отходов и использования их в качестве вторичного вещества — в 4-5 раз дешевле, чем добычи полезных ископаемых на глубине", — подчеркнул Бондарь.