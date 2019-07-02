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Новости
Наука
2 июля 19, 10:27
Ученые предупредили о новом массовом вымирании
образцы членистоногих,
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Две трети насекомых в Европе на грани исчезновения.

Немецкие энтомологи нашли свидетельство начала массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

 По словам ученых, насекомые, которые составляют две трети видового разнообразия животных, гибнут с угрожающей скоростью, что приведет к катастрофическим последствиям для пищевых цепей и экосистем. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов отбора более 80 миллионов образцов членистоногих, который происходил в течение примерно 30 лет. Насекомые собирались с помощью ловушек в 63 местах вдоль берегов Рейна.

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов. Членистоногие являются пищей для птиц, популяции которых тоже сокращаются. Исследователи считают, что Западная Европа может вскоре пройти «точку невозврата» из-за критического сокращения биоразнообразия, после чего природные экосистемы уже никогда не восстановятся в прежнем виде.
bigmir.net
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