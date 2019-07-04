Астроном-любитель заснял секретный американский космоплан

Он может быстро менять орбиту и совершать резкие маневры. Работы над аппаратом NASA начало в 1999 году. Первый тестовый полет X-37A выполнил 7 апреля 2006 года.

Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг (Ralf Vandebergh), возможно, смог приоткрыть завесу тайны X-37. Ему удалось заснять космический аппарат во время выполнения им одной из миссий. Речь идет о последнем на сегодняшний день построенном орбитальном самолете этой серии - OTV-05 (USA-277), сообщает Naked-science.ru.

«Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определенное время он не оказался на прогнозируемой орбите. Выяснилось, что он сманеврировал на другую орбиту», - написал Ванденберг в твиттере.

Специалист добавил, что ему удалось снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей - наблюдателей за спутниками. Сами снимки были получены 30 июня и 2 июля. Ванденберг признается, что не ожидал заполучить столь детальные фотографии космоплана в рабочей конфигурации. Отметим, что на снимке хорошо различим открытый грузовой отсек X-37.

Самый главный вопрос связан с назначением X-37. Специалисты полагают, что его возможности позволяют выполнять разведывательные задачи и доставлять грузы на орбиту. Некоторые эксперты также считают, что в будущем на основе технологий X-37 американцы смогут создать перехватчик, который будет выводить из строя другие космические аппараты.

Следует отметить, что работы на этом направлении ведут не только США. Концепцию прорабатывают китайские и российские специалисты.

Не так давно появилось первое изображение нового российского многоразового орбитального самолета от компании «Исон». Она также выбрала концепцию воздушного старта, при котором пуск космического аппарата производят при помощи находящегося в небе самолета-носителя. После выполнения намеченных целей космолет должен вернуться на Землю при помощи парашюта. В качестве сроков первого полета называли 2020 год.