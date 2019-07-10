Лечение едой: диетолог о правильном питании для здоровья

Правильное питание для здоровья у многих из нас ассоциируется с ограничениями, скучными и неаппетитными диетическими блюдами, а также диетологом-надзирателем, то и дело грозящим отступникам пальчиком.

Первое, что хочется отметить: замусоленные рекомендации а-ля «ешьте фрукты и овощи» давно стали историей. Аутофагия, метаболический синдром, управление кишечным микробиомом, противовоспалительное питание, нейропротективная диета — это лишь часть терминов, прозвучавших на конференции.

Второе — «гастрофашизм», как метко выразился один из лекторов, канул в Лету. Правильное питание для здоровья может быть одновременно и вкусным, а еще еда способна стать лекарством. Безусловно, приравнивать пищу к лекарственным препаратам нельзя, но топливо, которым мы заправляем наш организм, способно не только предотвратить развитие заболеваний, но и договориться о перемирии с имеющимися.

О том, что подвластно диетологии, о чем расскажет анализ волос, о популярных мифах-долгожителях в питании и особенностях летнего правильного питания для здоровья «Ракурс» говорил с Александрой Кириленко, кандидатом медицинских наук, врачом-диетологом, кардиологом.

Еда лечит: значимость правильного питания для здоровья беспечно преуменьшается

— Образ диетолога — в первую очередь как врача, помогающего похудеть, жив до сих пор. Правильное питание для здоровья зачастую ассоциируется со строгими ограничениями. Какие проблемы со здоровьем в действительности решает современная диетология?

— Диетолог — специалист, разбирающийся не только в продуктах питания и секретах их сочетаний. Клиническая диетология — наука, которая изучает питание при различных патологических процессах в организме (при патологии сердца и сосудов, нервной ткани, почек и выделительной системы и т. д.). Диетотерапия является основой в комплексном лечении острых и хронических заболеваний. К сожалению, мало кто в курсе, что именно диетотерапия — это самые важные и главные рекомендации в лечении всех патологий органов и систем. Чаще всего значимость лечебного питания беспечно преуменьшается.

Правильное питание для здоровья — диетолог Александра Кириленко

Например, при острой пневмонии показано питание с большим содержанием насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Легочная ткань «любит» жир. А при хронической анемии обязательно ежедневное включение в рацион красных сортов мяса, тушеных в гранатовом соке или красном вине.

Многие медики, увы, не знают, что пациентам сразу после инфаркта следует избегать белковых продуктов. При инфаркте идет некроз тканей, разрушаются клетки сердца — кардиомиоциты. Поэтому в первые дни после инфаркта миокарда можно употреблять только теплую воду. А позже обязательно включать продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, на столе обязательно должны быть печеные яблоки, топинамбур — в них содержится кверцетин (флавоноид, используется для лечения и профилактики ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. — Ред.).

Диетические столы, доставшиеся нам в наследство с советских времен, сегодня ушли в небытие (диетические столы по Певзнеру — система из 15 диет, разработанная в свое время врачом-терапевтом по группам заболеваний. — Ред.). Диетические столы учитывали лишь заболевание, но не человека в целом, исходя из его образа жизни, патологий, в конце концов предпочтений. В настоящее время программы питания составляются врачами-диетологами индивидуально, с учетом основных рекомендаций, стандартов питания, разработанных Ассоциацией диетологов Украины.

Правильное питание для здоровья: работа с диетологом

— Как составляется индивидуальный рацион правильного питания для здоровья?

— Диетология — это не то, что вы положили в тарелку. Это биохимические, патофизиологические, физиологические реакции в вашем организме с точки зрения питания именно в этот момент вашей жизни (обязательно с учетом роста, веса, возраста, физиологических особенностей). Скажем, беременной требуется достаточное количество белка — больше обычной суточной нормы. Когда женщина стала мамой и кормит ребенка грудью, ей уже необходимо другое питание.

Прежде чем назначить диетическое питание, диетолог направит пациента на медосмотр — так называемый паспорт здоровья, включающий в себя определенный перечень обследований (общий анализ крови и мочи, коагулограмма, копрограмма, биохимия крови, УЗИ органов ЖКТ, надпочечников и т. д.). Обязательно нужно проводить тесты на непереносимость продуктов — это ваша индивидуальная реакция на те или иные пищевые агенты. Например, у меня непереносимость ананаса. Дополнительно назначаю исследование микроэлементного состава организма по волосам. Только после всех этих этапов составляется индивидуальный рацион правильного питания для здоровья.

Роль анализа волос в составлении рациона правильного питания для здоровья

— Что может показать анализ волос?

— Человек не может существовать без микроэлементов точно так же, как и без витаминов, белков, углеводов и жиров. Минералы есть повсюду — в почве, воздухе, которым мы дышим, в воде и пище… Существуют основные микроэлементы, участвующие в работе всех органов и систем нашего организма, дополнительные (нужны нам в очень небольших количествах), а есть токсичные (оказывающие вредное воздействие).

Правильное питание для здоровья: Минеральный состав волос отражает микроэлементный баланс органов

МАВ-диагностика — метод исследования, с помощью которого можно определить, какие полезные и вредные для здоровья минералы и в каком количестве содержатся в вашем организме. Всего определяется 28 элементов таблицы Менделеева. Волосы являются отличным объектом для исследования, ведь отрезать у корня несколько сантиметров волос безопасно и несложно. Минеральный состав волос, словно зеркало, отражает микроэлементный баланс органов, тканей, крови человека.

Я отправляю на МАВ-диагностику, чтобы сориентировать доктора в отношении дисбаланса микроэлементов у данного пациента. Это важно, потому что анализ крови на микроэлементы может быть в норме, но депо минералов, которое есть в организме, показывают только волосы. При дисбалансе в работе желудочно-кишечного тракта (например, дисбактериозе), частом лечении антибиотиками, увлечении спортклубами, у любителей саун идет быстрый расход микроэлементов.

Минералы могут не поступать либо не усваиваться, или избыточно метаболизироваться. Длительный дефицит жизненно важных минералов (железо, селен, йод, медь, калий, кальций, сера, цинк, марганец, хром, молибден) способен привести к нарушениям в работе органов и систем, к хроническим заболеваниям.

В отношении токсичных микроэлементов (барий, свинец, мышьяк, ртуть, стронций, кадмий, цирконий, олово) есть допустимые уровни. Так, плохая успеваемость и даже агрессивное поведение школьника могут быть следствием накопления свинца.

В зависимости от результатов анализа назначается правильное питание для здоровья, насыщенное определенными микроэлементами, либо витаминно-минеральные комплексы, которые корректируют дисбаланс. Для улучшения всасывания микроэлементов в тонком кишечнике я рекомендую бифидумлактобактерии. Если у пациента снижен, например, йод, однозначно направляю на исследование щитовидной, паращитовидной желез и консультацию эндокринолога. Лишь после этого я могу составлять индивидуальный рацион питания. Кстати, рацион питания расписывается не на бумаге, как многие думают. Есть стандартизированная компьютерная программа Минздрава.

Правильное питание для здоровья

— Знаю, что в вашей практике были практически детективные истории...

— Да, таких немало. Из последних: ко мне привели девочку трех лет, потерявшую за несколько месяцев практически все волосы. Родители долго ходили по врачам, было выставлено немало диагнозов. Все диагнозы, в том числе целиакия (непереносимость глютена. — Ред.), слава Богу, не подтвердились. В ее волосах мы нашли цирконий. Казалось бы, откуда? Семья живет в Киеве, с токсическими веществами не контактирует.

Как выяснилось, девочка проглотила батарейку-таблетку из японской игрушки. Батарейка лежала в желудке и расплавлялась под действием кислой среды. Батарейку убрали гастроскопически. Ребенку были назначены сорбенты, ферменты, мы насытили организм нужными нутриентами, и у девочки снова стали расти волосы. Через полгода она пришла ко мне на прием с каре.

Как видим, даже в нашей ежедневной жизни существует опасность, что столь казуистическое отравление может произойти.

Что говорит наука о правильном питании для здоровья

— Сегодня непросто разобраться в научно доказанных фактах в вопросе правильного питания для здоровья. Простой пример — яйца. Довольно долгое время их клеймили, кивая на вредный холестерин, затем реабилитировали. Но миф о неполезности яиц, а значит, строгом ограничении употребления жив до сих пор. Какие мифы были развенчаны в последнее время?

— Приведу четыре самых распространенных мифа о правильном питании для здоровья.

Миф 1. Молоко — вредно

По поводу употребления молока — просто массовая истерия. Кто-то один сказал — и все поверили, что молоко лучше не пить. Многоцентровые клинические исследования (исследования, проводимые более чем в одном исследовательском центре. — Ред.) показывают, что в последние годы из-за отказа от молока и молочных продуктов на 20% выросла заболеваемость остеопорозом и остеоартрозом у женщин предклимактерического и климактерического периода.

Правильное питание для здоровья: мифы о вреде молока и глютена

Молоко пить можно и нужно. Дозы молочных и кисломолочных продуктов — 2,5‒3 порции в день. Стакан кефира, пачка творога, полстакана молока, 50 г твердого сыра — это усредненная суточная норма для здорового взрослого человека. Если у вас недостаток фермента лактазы, расщепляющей молоко, вы будете знать об этом с детства (лактазная недостаточность — заболевание, при котором нарушается усвоение молочных продуктов). Это генетическая предрасположенность, которая передается по наследству. Как проявляется? Вздутием, поносом, рвотой. Есть полоски, которые определяют лактазную недостаточность. Но если у вас все хорошо, настоятельно рекомендую не отказываться от молочных продуктов.

Миф 2. От соли нужно отказаться

От соли нельзя полностью отказываться. В организме человека определенный pH — кислотно-щелочной баланс. Чем меньше вы употребляете соленых продуктов, тем ниже давление, ниже уровень соляной кислоты в желудке, хуже регуляция нервных импульсов. Не увлекайтесь розовой, гималайской, йодированной, фторированной солями — их нужно подбирать индивидуально, изучив состав.

Сколько соли можно употреблять без вреда для здоровья? Это зависит от функции щитовидной железы, от периодов роста ребенка, беременности, лактации, а также от тех или иных патологий. Так, при почечной патологии, отечном синдроме потребление соли нужно уменьшить до 3‒5 г в сутки, но не исключить полностью. При использовании современных лекарств пролонгированного действия (мочегонных, нефро- и кардиопротекторов) вы можете употреблять незначительное количество соленой пищи.

Миф 3. Этот страшный глютен

Это бум! Большинство мам остерегается давать глютенсодержащие продукты детям (глютен — белок, содержащийся в ряде злаковых культур. — Ред.). Это неправильно. Если у вашего ребенка нет подтвержденной непереносимости глютена или не выставлен диагноз целиакия, то у него все в порядке с перевариванием данного белка. Нельзя полностью избавлять детей от глютена, иначе организм действительно разучится его переваривать. Так называемый адаптационный механизм перестанет срабатывать, и вы собственными руками загоните ребенка в глютеновую непереносимость.

Миф 4. Простые углеводы — запретить нельзя оставить

Небольшое количество простых углеводов обязательно должно присутствовать в рационе питания ребенка. Простые и сложные углеводы должны составлять примерно 50/50. В период роста простые углеводы — это энергетический запас, поэтому исключать их полностью нельзя. Конечно же, мы будем выбирать здоровые сладости — мед, пастилу, зефир на фруктовых соках, смузи. Естественно, ребенок должен привыкать к природному вкусу ягод и фруктов. Однако немного сахара можно добавить. Кашу лучше не посыпать сахаром, а вот подслащенный компот — почему бы и нет? Три-четыре чайные ложки сахара в сутки — это не проблема для здорового ребенка.

Правильное питание для здоровья: здоровые сладости

Правильное питание для здоровья и похудение: ищем баланс

— В современном обществе стройность ассоциируется с успехом. Соблюдение диет, изнурение тела в спортзалах поддерживается социумом. Иногда это выходит за рамки здравого смысла и вредит здоровью. Психиатры даже заговорили об орторексии — патологической тяге к здоровому питанию. Что вы посоветуете тем, кто собирается худеть?

— Прежде чем худеть, определите свой индекс массы тела (ИМТ, англ. — body mass index, BMI). Это величина, позволяющая оценить степень соответствия веса человека и его роста, тем самым косвенно определив избыток или недостаток массы тела. Можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или разделить массу на рост в квадрате. Если ИМТ у вас не ниже 18 и не выше 25 — поверьте, с весом ничего делать не стоит.

Нужно определить возможные дисбалансы в организме и стараться сохранять здоровье благодаря рациональному питанию. Гнаться за модельной внешностью неразумно. Каждый из нас ценен своей индивидуальностью. Как-то ко мне пришла девушка с просьбой: «Хочу быть Беллой Хадид» (американская топ-модель палестинского происхождения. — Ред.). Она уже не Белла Хадид, у нее другое имя. Я пропагандирую здоровый образ жизни.

Здоровое питание летом

— Что обязательно должно быть в летнем меню человека, который стремится наладить правильное питание для здоровья?

— Летом нельзя пропустить ягодный сезон. Очень вкусны кефирно-ягодные смузи. Можно использовать любые ягоды, биойогурт или биокефир, закваску. Обязательно добавьте семена чиа или льна: они содержат альфа-линоленовую кислоту. Это омега-3 жирная кислота, необходимая для построения мембран всех клеток нашего организма. Взбейте все компоненты блендером — и полезный ягодно-кефирный микс готов!

Правильное питание для здоровья: летом нельзя пропустить ягодный сезон

Рекомендую употреблять ягодные смузи ежедневно. Сколько ягод съедать в день? 300 г — это минимум. Биофлавоноиды, содержащиеся в ягодах, улучшают метаболизм, состояние кожи и волос, позитивно влияют на зрение. Эти вещества являются антиоксидантами — избавляют от свободных радикалов. Употребление ягод — это также антиэйдж-терапия. Пусть на вашем столе будут полезные десерты — ягодные желе, очень вкусна ягодная панакота на кокосовом молоке. Почаще балуйте детей домашним мороженым — например, из клубники, банана и йогурта. Просто взбейте все ингредиенты блендером, поместите в форму и заморозьте.

Летом советую каждый день съедать пучок зелени. Приготовьте смузи или домашний айран — для этого понадобится кефир, кинза, шпинат и огурец. Не забывайте о холодных супах! В жару очень кстати будут гаспачо, окрошка, свекольник. Рекомендую устраивать разгрузочные суповые дни.

Летними днями хорошо утоляют жажду лимонады и компоты. Попробуйте приготовить ягодно-имбирный лимонад, клубнично-базиликовый. Это очень вкусно и полезно. Также не забудьте заморозить ягоды на зиму. А вот варенье варить не модно! В моде — все полезное.