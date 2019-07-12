Сладкие напитки связаны с повышенным риском развития рака

"Ежедневное употребление небольшого стакана подслащенного напитка может увеличить риск развития рака на 18%. Газированные напитки также связаны с заболеваниями печени", - пишет журналист Le Monde Натан Манн.

"Газированные напитки имеют плохую репутацию. Из-за содержащихся в них сахара и добавок потребители иногда стараются избегать их и для утоления жажды предпочитают пить сиропы и соки. Плохой расчет: газированные напитки вредны для здоровья, но даже 100% чистые соки оказываются ненамного лучше", - говорится в статье.

"В то время как вредные последствия употребления газированных напитков с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета хорошо известны, их связь с раковыми заболеваниями изучена не так хорошо. Исследование, опубликованное 11 июля в журнале British Medical Journal, раскрывает эту тему. По оценкам его авторов, ежедневное употребление небольшого стакана подслащенного напитка, газировки или фруктового сока может увеличить риск развития рака на 18%", - отмечает журналист.

Французские ученые провели когортное исследование NutriNet- Santé, которое все еще продолжается в интернете, позволившее выявить такую корреляцию, объяснила Le Monde Матильда Тувье, директор Исследовательской группы по эпидемиологии питания Национального института здравоохранения и медицинских исследований, которая возглавляла исследование.

"Мы наблюдали за немногим более 100 тыс. взрослых людей, которые регулярно регистрировали свое потребление пищи (...) в период с 2009 по 2019 годы, и нас интересовала взаимосвязь между подслащенными напитками и риском развития рака. Было отмечено, что люди, которые потребляли больше подслащенных напитков, имели повышенный риск раковых заболеваний, в частности, речь шла о раке молочной железы", - говорит она.

"(..) Это когортное исследование имеет ценность для правильной оценки воздействия различных факторов риска, говорит Ги Лоной, эпидемиолог и директор исследовательского подразделения, специализирующегося на раке, из Национального института здравоохранения и медицинских исследований. Он напоминает, что "различные виды рака эволюционируют (...), и появляющиеся разновидности все больше ассоциируются с ожирением", тогда как профилактика алкоголизма, например, уменьшает возникновение рака пищеварительного тракта. По данным Международного агентства по исследованию рака, избыточный вес и ожирение стали причиной 3,6% новых случаев рака во всем мире в 2012 году", - говорится в публикации.

"Исследование устанавливает только корреляцию, а не причинно-следственную связь, но исследователи Национального института здравоохранения и медицинских исследований предлагают некоторые объяснения. Остатки пестицидов в соках, пищевые красители, придающие газировке цвет... многие молекулы могут играть определенную роль, но "наши результаты показывают, что основной механизм - это на самом деле сахар", - считает Матильда Тувье.

"(...) Исследование не пощадило еще одну категорию напитков - выжатые соки (в том числе свежие) и другие нектары", - пишет Le Monde.

"У нас складывается впечатление, что мы совершаем здоровый поступок, выпивая фруктовый сок, - говорит Матильда Тувье. - Конечно, они содержат витамины, некоторые волокна и не содержат добавок по сравнению с некоторыми искусственными газированными напитками, но с точки зрения уровня сахара на 100 мл, они содержат дозы, сопоставимые с теми, что содержатся в газированных напитках".

"(...) Волей случая научное сообщение, представленное в четверг, 11 июля, на форуме гепатологов в Париже, вывело на свет вредное влияние газировки на печень. Согласно когортному исследованию Constances (где велось наблюдение за 200 тыс. человек в период между 2013 и 2018 годами), 18,2% взрослого населения Франции имеет "перегрузку жировой тканью в печени", утверждает Лоуренс Серфати, руководителя отделения гепатологии в Страсбургской университетской клинике, где проводилось исследование. Из этих 8 млн человек у 200 тыс. человек может развиться воспаление, которое называется НАСГ (неалкогольный стеатогепатит) и фиброз печени, которые способны прогрессировать до рака или цирроза печени", - говорится в статье.

"Если выпивать по бутылке газировки в день, то риск заболевания увеличивается на 30%", - утверждает гепатолог Лоуренс Серфати. Однако этот анализ, в котором фруктовые соки не тестировались, не учитывает различия в пищевом рационе, подчеркивается в статье. "Если вы едите фаст-фуд два раза в день и пьете газированную воду, то, скорее всего, фаст-фуд должен беспокоить вас больше ", - резюмирует профессор Серфати.