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18 июля 19, 21:46
Бедные родственники научных исследований
кормление грудью
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Большинство инструкций по применению того или иного лекарства, рекомендуя воздержаться от его использования во время беременности или грудного вскармливания, демонстрируют искусное мастерство порождать сомнения.

"В качестве меры предосторожности во время беременности или кормления грудью вы должны отказаться от использования препарата X или обратиться за советом к врачу"... Просматривая страницы Compendium, швейцарского реестра лекарств, необходимо констатировать тот факт, что большинство инструкций по применению лекарств, когда речь заходит о женщинах, ожидающих ребенка или кормящих его грудью, демонстрируют искусное мастерство порождать сомнения", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Сильвия Ложан.

"Речь идет о вопиющей нехватке данных о безопасности лекарств для этой особой группы населения. На самом деле, только 5% веществ, имеющихся на рынке, были должным образом протестированы и проверены на предмет использования беременными или кормящими женщинами несмотря на тот факт, что до 90% женщин подвергаются воздействию того или иного препарата, выписанного по рецепту в любой момент их беременности. В результате пациенты и их врачи слишком часто сталкиваются с трудным выбором между необходимостью лечения и избеганием рисков для плода", - отмечает автор статьи.

"Консорциум под названием ConcePTION под патронажем европейской программы H2020 намерен преодолеть эти недочеты. Этот проект, запущенный в апреле и имеющий фонд в 30 млн швейцарских франков, призван в течение пяти лет объединить основные источники данных, которые в настоящее время доступны в Европе, с целью предоставления надежной информации о безопасности лекарственных средств, применяемых во время беременности и грудного вскармливания", - сообщает Le Temps.

"Для этого мы будем опираться на национальные реестры и перспективные исследования, уже проведенные на беременных женщинах, которым необходимо принимать лекарства, и свяжем эти данные с данными актов о рождениях", - поясняет Хедвиг Норденг, профессор Департамента фармации Университета Осло, которая участвует в проекте ConcePTION. "Таким образом, мы сможем проанализировать возможные побочные эффекты этих веществ и их воздействие на плод".

"(...) Кроме того, выделенные средства также будут использованы для создания первого био-банка грудного молока в европейском масштабе, целью которого будет сбор образцов у женщин, которым необходимо принимать лекарства, чтобы лучше понять, как передаются активные вещества во время грудного вскармливания и представляют ли обнаруженные количества опасность для ребенка", - указывает журналистка.

"ConcePTION разрабатывается как частно-государственное партнерство и объединяет около 200 ученых из 22 стран, включая Швейцарию, а также участников из организаций общественного здравоохранения и 15 фармацевтических компаний, чей вклад "в натуральной форме" составляет 15 млн франков", - говорится в статье.

"(...) Наша цель - сделать этот проект долговременным и обеспечить создание образовательных материалов для медицинских работников, - говорит Хедвиг Норденг. - Сегодня слишком много женщин прекращают лечение, которое принесет им пользу, из-за страха причинить вред ребенку или потому, что врачи не знают, какое решение принять. Это просто недопустимо".

"В ожидании конкретных результатов этого исследования Лозаннский университетский больничный центр (CHUV) в начале марта запустил новую программу консультирования, предназначенную для беременных женщин, которым необходимо пройти лечение хронических или острых заболеваний", - пишет Le Temps.

"Очень часто упоминаются возможные побочные эффекты лекарств, однако никто не говорит о рисках, присущих лечению самих заболеваний, - с сожалением говорит Алиса Панчо, клинический фармацевт CHUV, также участвующая в исследовании ConcePTION. - Вот почему мы хотели создать пространство для обсуждения, где каждая пациентка может поговорить о своих страхах, одновременно пытаясь уменьшить чувство вины, которое в таких обстоятельствах присуще многим будущим мамам".

Inopressa
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