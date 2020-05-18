Как приготовить “полезный” шашлык - рецепт от Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала украинцам, как правильно приготовить шашлык. Маленьким секретами полезного мяса она поделилась Facebook.

Супрун отметила, что кушать много мяса вредно для здоровья, но можно приготовить его так, чтобы получить меньше вреда для здоровья. Очень важно избавиться от копоти на мангале. Для этого нужно его хорошенько вычистить. А мясо лучше заворачивать в фольгу, тогда тоже будет меньше копоти.

Далее, эксперт предлагает обезжирить мясо, чтобы снизить риск заболевания раком поджелудочной железы.

- Выбирайте нежирное мясо для гриля, и срезайте тот жир, который можно срезать. Дело не только в калориях. Когда жир капает на угли, образуются полициклические ароматические углеводороды. Чем их больше, тем больше риск рака поджелудочной железы, - написала чиновница.

Во время маринада Супрун рекомендует не использовать майонез, а заменить его томатным или лимонным соком. Также можно применить яблочный уксус или соевый соус и добавить разные приправы.

- Маринуйте мясо с пряными травами и специями. Розмарин, орегано, черный перец и чили содержат антиоксиданты, которые препятствуют образованию канцерогенных соединений при нагревании. Используйте для маринада томатный или лимонный сок, разбавленный яблочный уксус или соевый соус, но не майонез. Масла не стоит использовать — их нагрев приводит к образованию вредных альдегидов и транс-жиров, - пишет Супрун.

Что касается гарнира, то здесь лучше всего подобрать больше овощей. Запивать приготовленный шашлык лучше обычной водой.

- Добавляйте овощи. Их должно быть столько же, сколько и мяса, а лучше — больше. Перец, помидоры, баклажаны, кабачки, кукуруза и порей будут хорошим гарниром. Мяса много есть не стоит — порция должна быть не более, чем середина ладони, иначе будет трудно переваривать. Зато, по овощам строгих ограничений нет. Пейте воду, только воду. Да, саперави хорошо дополняет баранину, но на самом деле вы чувствуете жажду, и пьете так много из-за обезвоживания. А безопасной дозы алкоголя не существует. Вода поможет вам переварить пищу и никак не навредит, - добавила Супрун.

Кроме того, глава минздрава напомнила и о правилах гигиены, чтобы уберечь негативные последствия для своего здоровья.

