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23 сентября 19, 19:28
В Северном полушарии началась астрономическая осень
осеннее равноденствие
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23 сентября Солнце пересекло небесный экватор.

Этим утром (23 сентября) в 10:49 было отмечено официальное небесное начало осени в Северном полушарии.

Сегодня отмечается особый переход, при котором Солнце пересекает небесный экватор. В то время как север готовится к более холодным дням, юг приветствует весну.

Культуры во всем мире отмечали этот небесный сдвиг по-разному. В Японии оба равноденствия являются национальными праздниками, известными как Хиган, в которых люди чтят своих умерших предков. В Мексике туристы стекаются, чтобы увидеть спуск бога змей Кукулькана вдоль пирамиды майя в Чичен-Ице. 

Слово «равноденствие» переводится с латыни как «равная ночь» и Солнце находится прямо над экватором Земли. Это означает, что в любом месте на поверхности земного шара день и ночь будут почти равной длины. В большинстве мест день будет длиться дольше, чем ночь, потому что ночь не учитывает сумерки, когда солнечный свет преломляется проходя через атмосферу и освещает небо до восхода или после захода солнца. 

Сезонные изменения вызваны наклоном оси Земли, воображаемого стержня, который проходит через северный и южный полюсы Земли. Он наклонен примерно на 23,4 градуса относительно плоскости орбиты Земли вокруг Солнца. Во время равноденствий сезонный эффект этого наклона довольно очевиден на полюсах Земли. В сентябрьское равноденствие солнце наконец поднимается над горизонтом на южном полюсе, который не видел восхода солнца после мартовского равноденствия шесть месяцев назад. Между тем, Северный полюс готовится к долгой ночи до восхода солнца в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую силу в космосе.
bigmir.net
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