Ученые обнаружили гормон, отвечающий за развитие эротомании

Шведские ученые провели исследование и выяснили, что гормон окситоцин играет роль в формировании патологически повышенного сексуального влечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Epigenetics.

В исследовании приняли участие 93 человека: 60 с гиперсексуальным расстройством и 33 здоровых испытуемых.

Ученым удалось определить две области ДНК, где у испытуемых было нарушено метилирование, которое играет важную роль в генетической регуляции и снижает экспрессию генов.

Изменения были обусловлены недостаточной экспрессией микроРНК miR-4456, участвующим в регуляции синтеза окситоцина.

Окситоцин играет роль в регуляции социального поведения и полового размножения, а его нарушение способствует развитию аддикций.

Предыдущие исследования показывали, что у людей, подверженных алкоголизму нарушается метилирование одних и тех же областей ДНК, что и у эротоманов.

Автор исследования Юсси Йокинен заявляет, что ученым необходимо проведение дальнейших исследований для изучения роли miR-4456 и окситоцина в развитии гиперсексуального расстройства.