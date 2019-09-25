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Новости
Наука
25 сентября 19, 17:38
Физики назвали сверхсветовые скорости реальностью
сверхсветовые скорости
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Осталось только создавать гравитационные волны.

На форуме Американского института аэронавтики и астронавтики в Индианаполисе учёный Джозеф Агнью (Joseph Agnew) из Алабамского университета в США рассказал, что концепция придания космическому кораблю сверхсветовой скорости при помощи изменения геометрии пространства-времени вполне правдоподобна. Её состоятельность доказывает открытие гравитационных волн.

В современном научном сообществе есть консенсус по поводу того, что движение выше скорости света невозможно для объектов с массой в нормальном пространстве-времени. Однако в 1994 году мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре (Miguel Alcubierre) предложил способ, который помог бы это правило обойти. Идея учёного заключалась в изменении геометрии пространства-времени, в котором движется объект. Алькубьерре говорил, что для перемещения со сверхсветовой скоростью нужно сжать пространство перед кораблём и расширить его позади. Эту идею назвали Пузырём Алькубьерре.

Джозеф Агнью же заявил, что открытие гравитационных волн доказало, что пространство действительно может искривляться в присутствии сильных гравитационных полей. А значит идея Алькубьерре не так уж фантастична. 

По мнению Агнью, людям нужно научиться создавать гравитационные волны в лаборатории. Именно это поможет найти лазейки для разработки сверхсветового двигателя.
bigmir.net
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