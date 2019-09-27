14 дней без физактивности повышают риск развития заболеваний

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27 сентября 19, 19:14
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Пролежать две недели на пляже или с насморком в постели - оба варианта одинаково неблагоприятны для здоровья.

"Пролежать две недели на пляже или с насморком в постели - оба варианта одинаково неблагоприятны для здоровья. В новом исследовании ученые показали, почему необходимо по возможности всегда оставаться активным", - сообщает немецкий журнал Focus.

Ученые из Университета Ньюкасла и Ливерпульского университета изучили влияние отказа от физической активности на организм, его обмен веществ, а также сердечно-сосудистую систему. В рамках эксперимента каждый участник сократил количество проходимых им шагов, в результате чего время физической активности уменьшилось в среднем на 103 минуты в день. "Уже спустя 14 дней показатели сердечного ритма ухудшились в среднем на 1,8%. Одновременно в результате сокращения количества проходимых шагов в течение 14 дней в худшую сторону изменилось количество жировой ткани, в том числе в печени, объем талии, инсулиновая резистентность, работа сердца и легких. При возобновлении предшествовавшего уровня активности показатели снова улучшались", - установили ученые".

"Исследователи предупреждают, что отказ от активности наносит ущерб даже молодым и здоровым людям без лишнего веса", - передает Focus.
Inopressa
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