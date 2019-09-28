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Наука
28 сентября 19, 09:04
Ученые описали режим упражнений людям с больным сердцем
кардиограма
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В исследовании говорится, что нечастые, но интенсивные нагрузки полезнее для сердца, чем более умеренные и распределенные

Итальянские ученые выяснили, что физическая активность один-два раза в неделю дает самый низкий показатель смертности у людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. 

Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Ученые основывались на данных из международного обсервационного исследования, которое длилось пять лет. В него включены данные о 33 370 пациентах с ишемической болезнью сердца. Пациенты были разделены на четыре группы физической активности: малоподвижный образ жизни, легкая физическая активность, энергичные упражнения один-два раза в неделю и энергичные занятия три и более раз в неделю. 

Основным результатом рассматривался показатель вероятности инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты, которые практиковали физическую энергичную активность не более двух раз в неделю, имели наименьший риск негативного исхода. 

Одна из авторов исследования, заявляет, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны избегать сидячего образа жизни: "Цель должна состоять в том, чтобы заниматься спортом каждую неделю, а не добиваться максимально возможной частоты занятий, так как это не приведет к лучшим результатам". 
liga.net
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