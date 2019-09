SpaceX представила космический корабль Starship

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и людей на Марс и Луну.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Twitter.

Указано, что ракета оснащена специальным двигателем Raptor, разработанным специально для Starship. Двигатель работает на криогенном метане и жидком кислороде.

По данным SpaceX, сейчас Starship является самой мощной ракетой в мире, которая может доставлять людей на другие планеты.

Известно, что сам корабль рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчивая к перегрузкам и нагревам.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei

Как предполагается, Starship сможет перевозить около 100 пассажиров и такое число груза, которое будет необходимо для построения городов на Луне и Марсе.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM

Презентацию нового корабля Маск провел на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

Как известно, SpaceX — это американская частная компания, производитель ракет-носителей Falcon и космических кораблей Dragon. Создана она Илоном Маском.

Напомним, 6 августа американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom.