На ледяном спутнике Сатурна обнаружены "кирпичики" жизни

В выбросах ледяной пыли из недр Энцелада, одного из спутников Сатурна, обнаружены новые виды органических соединений - "прекурсоры" аминокислот. Об этом со ссылкой на продолжающийся анализ данных с зонда миссии Cassini пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.





Ученые пишут, что вещества из ядра Энцелада, смешиваясь с водой из обширного подповерхностного океана, попадают в космос через гидротермальные разломы в виде водяного пара и брызг. Обнаруженные азотсодержащие и кислородсодержащие соединения нашли сконденсированными на ледяной крошке.





Выяснилось, что эти вещества сначала растворяются в океане, затем испаряются с поверхности воды, после чего конденсируются и замерзают на ледышках в разломах в коре Энцелада.













Подобные молекулы на Земле - звено химреакций, в которых образуются аминокислоты - "кирпичики" жизни. Ученые полагают, что в глубинах Энцелада такие органические соединения образуются как за счет тепла ядра (из-за приливного нагрева и радиоактивного распада элементов), так и от энергии гидротермальных выбросов.





"Мы пока не знаем, нужны ли аминокислоты для жизни за пределами Земли, но найти молекулы, которые образуют аминокислоты, - это важная часть на пути к разгадке", - заявили в исследовательской группе Свободного университета Берлина. Такое открытие - это еще одно "за" в пользу исследования обитаемости Энцелада, считают ксенобиологи.







