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3 октября 19, 09:07
На ледяном спутнике Сатурна обнаружены "кирпичики" жизни
Сатурн
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Найдены растворимые органические строительные блоки - потенциальные предшественники аминокислот и других ингредиентов, необходимых для жизни на Земле
В выбросах ледяной пыли из недр Энцелада, одного из спутников Сатурна, обнаружены новые виды органических соединений - "прекурсоры" аминокислот. Об этом со ссылкой на продолжающийся анализ данных с зонда миссии Cassini пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Ученые пишут, что вещества из ядра Энцелада, смешиваясь с водой из обширного подповерхностного океана, попадают в космос через гидротермальные разломы в виде водяного пара и брызг. Обнаруженные азотсодержащие и кислородсодержащие соединения нашли сконденсированными на ледяной крошке.

Выяснилось, что эти вещества сначала растворяются в океане, затем испаряются с поверхности воды, после чего конденсируются и замерзают на ледышках в разломах в коре Энцелада.



Подобные молекулы на Земле - звено химреакций, в которых образуются аминокислоты - "кирпичики" жизни. Ученые полагают, что в глубинах Энцелада такие органические соединения образуются как за счет тепла ядра (из-за приливного нагрева и радиоактивного распада элементов), так и от энергии гидротермальных выбросов.

"Мы пока не знаем, нужны ли аминокислоты для жизни за пределами Земли, но найти молекулы, которые образуют аминокислоты, - это важная часть на пути к разгадке", - заявили в исследовательской группе Свободного университета Берлина. Такое открытие - это еще одно "за" в пользу исследования обитаемости Энцелада, считают ксенобиологи.


В прошлом году на Энцеладе нашли другие сложноорганические соединения.

***
  • Энцелад - одном из трех небесных тел во внешней Солнечной системе с активными извержениями (наряду со спутником Юпитера Ио и спутником Нептуна Тритоном).
  • 15 сентября 2017 года, аппарат NASA завершил свою 20-летнюю миссию в системе Сатурна и сгорел в атмосфере газового гиганта. Агентство транслировало последние минуты жизни Cassini в прямом эфире. Полученные зондом данные будут анализироваться десятилетиями.
liga.net
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