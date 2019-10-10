Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.12
USD
24.70
RUB
0.38
EUR
27.05
USD
24.54
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
10 октября 19, 19:49
Собаки продлевают жизнь пациентам с инфарктом
собака
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Согласно новым исследованиям, собаки способствуют здоровью сердца человека и продлевают его жизнь.

"Считается, что собаки - лучшие друзья человека. Согласно новым исследованиям Американской кардиологической ассоциации, животные также способствуют здоровью сердца человека и продлевают его жизнь. Продолжительность жизни, по данным ученых, увеличивается даже после перенесенного инфаркта или инсульта", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Новым такой вывод не является, - отмечает издание. - Уже в предыдущих исследованиях было доказано, что наличие в доме собаки способствует нормализации кровяного давления хозяина в связи с регулярной физической активностью. К тому же домашние животные защищают от социальной изоляции. Неожиданным в новых исследованиях оказался однако масштаб положительного воздействия собак на здоровье сердечно-сосудистой системы их хозяев".

"В первом исследовании были проанализированы данные о здоровье жителей Швеции в возрасте от 40 до 85 лет, которые уже перенесли инфаркт или ишемический инсульт. У 6% из 182 тыс. пациентов с инфарктом и без малого 5% из 155 тыс. пациентов с инсультом была собака".

"У владельцев собак общий уровень смертности от инфаркта или инсульта был на 31% ниже уровня смертности среди пациентов, у которых не было собаки. У пациентов с инфарктом риск смерти был ниже на 33% (у одиноких людей) или на 15% (у людей, имевших партнера или ребенка). У пациентов с инсультом риск смерти был меньше на 27% (у одиноких) или на 12% (у людей, имевших партнера или ребенка)", - передает издание.

Ученые связывают результаты исследования с повышенной физической активностью людей благодаря наличию собаки, что является важным фактором реабилитации и психического здоровья.

"В другом исследовании, основывавшемся на метаданных о 3,8 млн людей, ученые пришли к аналогичным выводам. Так, общая смертность у владельцев собак после пережитого инфаркта или инсульта была ниже на 24%".​

"Уже в предыдущих исследованиях собак связывали с увеличением физической активности, понижением кровяного давления и улучшением показателей холестерина у их хозяев", - прокомментировала исследование доктор Кэролайн Крамер из Университета Торонто. По ее словам, результаты новых исследований указывают на то, что собаки также связаны с увеличением продолжительности жизни", - передает Focus.
Inopressa
Ещё по теме:
Cкорость ходьбы влияет на твою продолжительность жизни
Ученые разработали искусственный язык
Люди "повредили" 60% мирового океана - ученые
Корейское блюдо кимчи "может быть средством от облысения"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Найден метод восстановления хрящей человека
Лента новостей