Найден метод восстановления хрящей человека

Есть суставы, где хрящи обновляются всю жизнь, неожиданно выяснили ученые из Университета Дьюка. Теперь ясно, почему некоторые суставы более подвержены разрушению, чем другие. И это открывает дорогу к новым методам лечения артрита.

Согласно устоявшемуся мнению, организм взрослого человека не способен производить новую хрящевую ткань. Именно с этим связывают такие заболевания, как артрит и артроз. Однако новое исследование, о котором рассказывает Guardian, опровергает эту идею.





Специалисты из Университета Дьюка обнаружили новые свидетельства того, что производство хряща у людей не останавливается после наступления половой зрелости. Собрав образцы хрящевой ткани у 18 человек, команда провела анализ химических модификаций белков и аминокислот. Оказалось, что в некоторых суставах обновление хряща происходит на протяжении всей жизни.





Интересно, что в разных частях тела регенерация хрящей шла с разной скоростью. Например, в голеностопном суставе эта ткань обновлялась намного быстрее, чем в коленном и тазобедренном. Продолжив исследования, команда выяснила, что по сравнению с другими суставами в голеностопном повышено содержание особых микроРНК. Судя по всему, этим молекулы выключают гены, которые подавляют выработку белков для построения хрящей.





Аналогичные РНК работают в организме животных с повышенной способностью к регенерации — например, аксолотлей. Их присутствие в теле человека можно считать своего рода рудиментом.

Имеющиеся данные указывают, что при артрозе микроРНК дополнительно подстегивают восстановление хряща, однако этой скорости недостаточно, чтобы восстановить пораженные суставы.

Тем не менее, согласно ряду исследований на животных, инъекции микроРНК могут замедлить развитие артрита.

Исследование позволило понять, почему одни суставы подвержены артриту сильнее других. Кроме того, полученные данные помогут разработать новые методы лечения этого заболевания. Возможно, работа даже станет основой для регенерации целых конечностей — однако это очень отдаленная перспектива.

Напомним, ранее сообщалось, что генетики установили рекорд по изменению клетки.



